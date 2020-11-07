看森林迷霧裡的美國大選

美國 民主亂到全世界看笑話，接下來的選舉官司醜態，對美國當然是不幸。一些外媒分析已懶得討論投票制度如何改革，卻都提到「川普 主義」、「美國普通大眾」的勝利，即使白登入主白宮，也無法不正視那群「普通大眾」代表的「美國真面目」。

「普通」，是白人、勞工階級、非都會、非大學畢業組合；從定義看，普通和菁英相對，若大學文憑是菁英門檻，六、七成民眾的確被歸類到「普通」範疇。

人們在好萊塢電影看到打扮光鮮亮麗、用法文點紅酒配12道料理全餐、去音樂廳看歌劇、回家在落地大窗豪宅做瑜伽的場面，是「美國夢」空中樓閣。美國夢雖被詮釋為每人都有公平機會爬上那樓閣，現實卻不同。

當年筆者去美國鄉間大學實習，學校是標準的大學城，兩條公路交叉，一所學校、一間工廠，沒了。學校與工廠支撐整個小鎮的生計，鎮上有個小酒吧、一間小咖啡館、一間移民開的印度餐廳，我去買咖啡，打工的年輕小夥子連拿鐵、卡布奇諾都沒聽過。

學校裡，男帥女美、皮膚白，他們不與其他族裔通婚。學生程度糟糕，都是當地高中上不了外地名校才留下來，他們在高中選修一些如何開鋤草機之類奇奇怪怪的課，但基本語文和數學程度根本不足以接受高等教育，大約有三成會輟學；輟學後沒去加州、紐約等大都市打天下的，大概只能留在故鄉工廠，然後結婚、生幾個小孩、很快顯老顯胖，變成現在新聞報導裡「川粉」的模樣。

從他們立場想，待在故鄉有個溫飽就彌足珍貴，那些民主黨「進步價值」、氣候變遷、性別人權、種族平權，就和大城市星巴克裡的法文、義大利文一樣，遠在他們眼界之外。他們喜歡擁槍，用來保衛家園的歲月靜好，但要他們樂意拿槍替台灣 衝鋒陷陣，別想！

可是每逢選舉，教授一票，他們也一人一票，校內藍、校外紅，是美國中西部的普遍情況。比票數，這些「普通大眾」就是川普主義的強大基地。

而台灣，覺青、英粉、民進黨政客自詡「進步價值」，卻急著和川粉互相唱和，真是好笑。美國大選那天，正式退出巴黎氣候協定，蔡政府發表半句遺憾嗎？綠公職參加同志遊行，為何不公開祝賀民主黨同性戀非裔代表紐約選上國會議員呢？

民主這種權力授受型式，必須靠眾人的學智、辨識，但人們常常不願看現實真面目。此大哉問，已呈現在雨果《鐘樓怪人》，其之成為悲劇，就是因每個人—上從掌權者下至平民百姓，甚或圍觀路人，都不承認自私敗德。其實那些角色只要有人發現自己不堪，把自己行動喊停，就瓦解悲劇，或許這就是為什麼兒童卡通版《鐘樓怪人》把多數人變善良，剩掌權者壞蛋。但若說美國人都很善良、「進步」，只有掌權的川普不一樣，則是讓人翻白眼的童話。

有齣電影《魔法黑森林》，原本是相當複雜的音樂劇，句句珠璣發人深省，它湊了幾個知名童話在一起，最後讓我們發現，女巫似乎沒想像中那麼壞，但小紅帽殘忍把狼開膛破肚做成圍巾，偷魔豆的傑克根本是偷竊慣犯和殺人兇手，太多現實無法抵賴，僅能語焉不詳要大家走出森林，就全劇告終。

政治、選舉迷霧，不會輕鬆走出森林就告終，美國過去四年歹戲拖棚，看來還有續集，但願別像雨果所說：「黃昏的太陽，我們卻當成黎明的曙光。」

(作者為大學教師，轉載自聯合報）