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天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

疫情加重 拒戴口罩是致命傷

黃志同（加拿大溫哥華）

新冠肺炎在歐美等國家持續肆虐，各國政府束手無策。疫情失控最根本原因相當明顯，就是有太多民眾，尤其年輕人拒絕戴口罩，不願意保持社交距離，又不願意減少聚會和派對。

戴口罩真的有用嗎？答案絕對是肯定的。以香港為例，在上下班繁忙時段，地鐵、巴士等公共交通工具上經常擠滿人，人與人之間的距離幾乎等於零，但香港每日新增病例卻能長期維持在個位數，其中很多還是境外傳入病例。原因非常簡單，超過99%香港市民在外出時均戴口罩，加上香港政府積極追蹤每宗病例源頭，才令疫情有效受控。

不幸的是，各國至今仍有不少人質疑口罩的防疫功效，政客不敢得罪抗拒戴口罩的選民，一味只是鼓勵戴口罩，遲遲不敢強制規定民眾在公共場所戴口罩。更可惡的是，部分政客將疫情失控的責任推卸給中國，部分民眾更將華人視為洩憤對象，導致很多海外華人在街上遭人無故指罵，甚至暴力襲擊。

衛生當局聘請的專家經常強調「保持社交距離」是重中之重，真想請問他們，香港的街道和交通工具上經常擠滿人，毫無社交距離可言，為何當地的疫情可以長時間受控？

在西方國家，「個人自由和權利」大過天，很多人依然覺得，戴口罩是「軟弱」的表現，而聚會和派對更是日常生活中不可缺少的活動。在這種個人自由凌駕於一切的文化下，疫情根本不可能受控。

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