美國需要強勢經濟的總統

美國 大選來臨，究竟投票給誰，選民馬上要做最後選擇。今年總統選舉對美國未來前途，具有非常關鍵的影響。

一，從國際形勢看，美國世界霸權面臨中、俄，特別是中國 的強力競爭。而中、俄都是強人政治，美國如果沒有強勢總統應對，勢必落居下風。

二，中、俄領導人都將長期執政，沒有任期限制，具有長期競爭優勢。美國總統任期四年，最多兩屆八年，沒有長期競爭優勢。如果四年就換總統，在非常時期尤其不利。坦率地講，美國落後太多，迫切需要改革奮進，其中可能矯枉過正，也可能影響短期利益，這就要求全國上下團結齊心，不計得失，共同努力，一定要堅持到勝利，絕不能半途而廢，更不能指望四年速成。

在國際競爭時不我予，異常激烈的關鍵時期，總統至少也要幹滿八年，才能相對保持競爭連續性，否則另起爐灶，改變政策重來，只能前功盡棄，浪費不可挽回的寶貴時間。

三，一般認為，未來國際競爭主要是經濟。中外學者都指出，下一個十年是關鍵中的關鍵，是基本見高下的十年。鑑於如此，未來四年更重要。誰能把握住時間，在經濟上勝出，決定誰維持或奪取世界霸權。美國目前在政治、經濟、軍事、科技還有優勢，只有選出把經濟搞上去的總統，才能擴大優勢差距，在競爭中始終領先。經濟決定實力，有實力才能求和平，才有美好未來。反之，一定會被對手擊敗，淘汰出局。

四，美國不僅要在今年選出強勢經濟總統，以後每屆也應如此。只有依靠連續選出最有能力的總統，才能在長期持久的國際競爭中勝出。

五，綜合以上分析，選民不難做出決定。只要登高望遠，心懷寬廣，抓住主要問題，其他疫情 、個人好惡都是次要。選民要明白當務之急，是正確選出今後四年美國真正需要的有能力總統，不是選道德模範總統。美國強盛，個人美國夢才有希望。

六，中外歷史一再證明，不論國家或個人，在重大決定上都面臨正確與否，有的當時看來是正確的，後來甚至很長時間才能證明是錯誤。這次選舉爭議巨大，新當選總統既要面對史無前例的國際挑戰，又要處理國內對立分歧，結果對錯，只有今後歷史才能回答。

中國有句古話，兩利相權取其重，如果兩個選擇都不佳，只有選更重要的一個。但願上帝保佑美國，做出正確選擇。