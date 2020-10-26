被淡忘的戰爭 古寧頭戰役

在台海兩岸，國共內戰已是一場遠離硝烟的戰爭，為台灣 、大陸和美國 之間長達數十年的緊張關係，埋下和或戰的伏筆。

今天對台海戰爭的報導在大陸仍會遭到審查，而在台灣對它的記憶，往往都被兩岸關係陰影和民進黨刻意掩蓋，被世人淡忘。

海峽兩岸對峙期的軍事歲月，自不能遺漏古寧頭戰役、大二膽戰役、九三炮戰、八二三砲戰等多次大小戰役，國軍這幾次戰役的勝利，是台灣永續發展的保證，進而開啟大陸經濟轉型的扉頁，催化華人世紀快速來臨。

中華民國38年(1949年)10月25日金門發生古寧頭戰役，在驚心動魄的56小時纏鬥後，國軍終於扭轉乾坤，取得最終勝利。印象中金門古老的角落始终保持着同樣的姿態，屹立在歲月長河裡氣定神閒，彷彿絲毫都不受世事干擾，展現出原始真實的面貌，坐守戰略位置，捍衛台灣。每到金門採訪，就像來到另一個世界，陌生又熟悉。

70年前在台海兩岸，國共古寧頭戰役是中華民國國軍在內戰後期敗退過程中的首場勝仗，台海就此分隔成兩種迥然不同的政治實體，造就了兩岸人民不同命運。

共軍 於25日零時，對金門發動猛烈攻擊，從古寧頭強行登陸，國共在金門古寧頭戰場血肉相博，國軍海陸空並肩作戰。此役，解放軍登陸選擇在潮汐高峰是個錯誤；偷襲前，國軍排長查哨「誤觸地雷」是「偶然」；國軍前一天演習因履帶「壞在海邊」的坦克，居然在共軍登陸之際「突然好了」也是個「偶然」。這些連在一起的「偶然」事件，是共軍登陸突擊戰役失敗的重要一環。更重要的是國軍戰士捨命保衛大台灣的犧牲。因為他們的付出，才有我們的今天！

今日，金門硝烟已遠，海邊一片寧静，靜觀潮起潮落，機槍哨所與兒童遊樂設施和平共存，台灣的紛紛擾擾，始終無法入侵到靜謐濱海一角，步行道旁，綠樹叢中，不經意間邂逅戰時遺跡，令人感懷。

戰鼓笳聲已熄後的金門海灣，留下的是乾淨的沙灘，和一整條蜿蜒美麗的海岸線，海洋在晴空下發出湛藍的色彩，真的美得好迷人。

這場戰役最大的價值，就是奠定了台灣長治久安的基礎， 創造了舉世認同的經濟奇蹟，和實行中華民國憲法中民有、民治、民享的政治體制。