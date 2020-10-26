11月3日是總統大選日。川普總統正為了連任在苦戰，對手前副總統白登，好像佔了點上風。做為一個好公民，在觀戰之餘，心理不免夢想，如果我是總統，要如何治理這個現在陷於分裂、混亂的世界最强民主國家。

中華文化的修身齊家治國平天下，將是我的行事準則。我要學會謙卑，即使我有傾城傾國的財富，但我不會傲慢，視人如無物。我要試著和我的親戚誠意溝通，解釋她們對我的誤會，我會試著改正自己的錯誤。我要繼續好好的對待我的第一夫人，如此家和萬事興，我才能全力以赴，面對現在整個國家內外交迫的混亂。

我不會內舉不避親，儘量避免讓人懷疑有利益輸送之嫌(Avoid conflict of interest)。我要用人唯才，信任專業，因為隔行如隔山。我也會舉用不同黨派的專才，做為一個國家的總統，一切思維及做法，都以國家利益為大前提，而不是黨的利益。我會有耐性，不會為了下屬或官員不聽話，就炒他們魷魚。這樣，他們才會講真話及好好做事。如果他們只會一心一意迎合我，為五斗米折腰，他們不會真正對國家有貢獻。

如果我的子女和外國有生意上的往來。我會叫他馬上放棄這些關係。我不要也不會讓我的家人，因為我是總統，而受到他國的特別優待。特權是不允許的。

現在最大的內政問題是新冠疫情 管控。我要好好的聽專家建議，戴口罩、保持社交距離、適當管控所有聚會和聚餐。必要時可封城，以免病毒擴散。全國全面性定期測試病毒抗原，找出隱藏的帶病毒病患(Carriers)，然後適當隔離及追蹤他們及其接觸者。我要繼續鼓勵大藥廠儘快生産安全而有效的疫苗。醫療資源及人才，必須給予充分補助，以拯救新冠患者。我儘量不責怪別人，而忘記自己的責任。

新冠疫情造成巨大的經濟損失，我要傾全國之力，拯救這些業者。人溺己溺的胸懷，才是王道。

現在全國陷於混亂及分裂，民粹主義高漲。我要大聲疾呼，美國 之所以偉大，就是因為它是各種不同文化及族群的大融爐，我們要美國再偉大，就必須再發揮這種寬容的精神及氣量，大家求同存異。但對於刻意破壞治安的歹徒，不可寬容，必須繩之於法。

我要保證所有美國居民都有醫療照顧，台灣 是個好榜樣。但它不是社會主義(Socialism)國家，我要取台灣之石，以攻我國之錯，達到全民健保目的（Medicare for All)，但儘量少增稅。

我不會對廣大的中產階級增稅，但我將鼓勵佔全國1%的極高收入者，多多為國家奉獻。

外交方面，我要找回美國的尊嚴，但不是靠拳頭，敦親睦鄰是我的方針。我不會刻意製造敵人，有甚麼問題或爭執，都可以坐下來談，而不必靠戰爭或恐嚇。我要美國重回世界組織，如世界衞生組織(WHO)、巴黎氣候協定等。繼續在世界體制內領導各國，服務全世界人民，赢得其他國家的尊敬。以德服人，美國才能永遠是世界的老大哥。