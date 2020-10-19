我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

華裔關心的16、20號公投案

薛永康／各杉磯

離11月的大選已指日可待，加州的郵寄選票已陸續寄出。這次除了選總統外，加州有12項公投提案。筆者在此只列出華裔較為關心的兩個提案，分別與家長及商家有關，供大家參考。

第一個是第16號提案，允許多元化成為公職、教育、以及承包決策中的一個因素。由字面上看來，「多元化」是一個好事，大家都有入校、就職等機會。但仔細研究這個法案，這個「機會」是由膚色「給予」及「分配」得到，而不是照個人的能力去取得。

換言之，如你為非裔，申請入校SAT也許可以加分，找事也許可以降低資歷錄用；這只是一個給予膚色不同族群優待的例子，這種不公平的分配方式不勝枚舉！華人父母皆相信「一分努力，一分收穫」，送子女去上補習班、去做義工、在校力求品學兼優，能夠進名校才有一個光輝的前程！這個提案否決了這些努力，因為由於膚色的「保留名額」，讓部分人的努力無法有收穫！如果身為家長，我會投「反對」票！

第二個是加州第20號提案：增加對特定與盜竊相關的懲罰。這個提案的目的之一，是推翻目前對於價值低於950元財產的商店盜竊罪犯處以輕罪的法律。如果通過，對於950元以下的盜竊及慣犯，可以處以重罪。

加州在2014年降低了對竊盜的懲罰之後，竊盜案増加，不論大小商家，深受其害；盜賊則是食髓其味，一犯再犯！商家、屋主及消費者的損失達數十億元。這個加重罪刑的第20號提案如果通過，將力挽狂瀾、殺一儆百，將盜賊繩之以法！對於這個保護個人及商家財產的法案，選民應該投「支持」票！

加州 教育 華人

上一則

禪觀

下一則

反對第15、21號提案說分明

延伸閱讀

爭議法案投票紀錄 華人要用選票檢驗立法委員

爭議法案投票紀錄 華人要用選票檢驗立法委員
1張圖看疫情：全美確診逾791萬 加州破86萬

1張圖看疫情：全美確診逾791萬 加州破86萬

路透：美國務院提案 擬將螞蟻集團列入「實體清單」

路透：美國務院提案 擬將螞蟻集團列入「實體清單」
百萬加州選民已投完票

百萬加州選民已投完票

熱門新聞

「一洲焦點」談白登父子被爆涉貪、紓困案、大法官提名及選戰最新發展。（世界新聞網）

一洲焦點／紐約郵報爆白登父子猛料、CNN主播為紓困與波洛西大吵、大法官聽證精彩

2020-10-14 16:01
主要政黨與候選人話語權喪失，已為美式民主亮起紅燈。圖為參議員霍利12日在大法官提命聽證會時，將手放在報紙上。(美聯社)

魏碧洲／主流媒體群起為白登掩護助攻

2020-10-18 16:00
川普總統18日在拉斯維加斯國際教會。(美聯社)

石爾／貿易赤字創紀錄 川普最大的跳票

2020-10-18 14:46

川普已無票房？共和黨議員紛畫清界線

2020-10-12 03:01

川普末路 難靠佛賓威密各州挽回劣勢

2020-10-18 02:20
川普10日在白宮現身，手背上貼著OK繃。(美聯社)

魏碧洲／總統選情全面對川普不利

2020-10-11 15:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次