華裔關心的16、20號公投案

離11月的大選已指日可待，加州 的郵寄選票已陸續寄出。這次除了選總統外，加州有12項公投提案。筆者在此只列出華裔較為關心的兩個提案，分別與家長及商家有關，供大家參考。

第一個是第16號提案，允許多元化成為公職、教育 、以及承包決策中的一個因素。由字面上看來，「多元化」是一個好事，大家都有入校、就職等機會。但仔細研究這個法案，這個「機會」是由膚色「給予」及「分配」得到，而不是照個人的能力去取得。

換言之，如你為非裔，申請入校SAT也許可以加分，找事也許可以降低資歷錄用；這只是一個給予膚色不同族群優待的例子，這種不公平的分配方式不勝枚舉！華人 父母皆相信「一分努力，一分收穫」，送子女去上補習班、去做義工、在校力求品學兼優，能夠進名校才有一個光輝的前程！這個提案否決了這些努力，因為由於膚色的「保留名額」，讓部分人的努力無法有收穫！如果身為家長，我會投「反對」票！

第二個是加州第20號提案：增加對特定與盜竊相關的懲罰。這個提案的目的之一，是推翻目前對於價值低於950元財產的商店盜竊罪犯處以輕罪的法律。如果通過，對於950元以下的盜竊及慣犯，可以處以重罪。

加州在2014年降低了對竊盜的懲罰之後，竊盜案増加，不論大小商家，深受其害；盜賊則是食髓其味，一犯再犯！商家、屋主及消費者的損失達數十億元。這個加重罪刑的第20號提案如果通過，將力挽狂瀾、殺一儆百，將盜賊繩之以法！對於這個保護個人及商家財產的法案，選民應該投「支持」票！