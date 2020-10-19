2020總統大選唯一的一場副總統候選人辯論會，10月7日舉行。共和黨是現任副總統潘斯（Mike Pence)，民主黨是副總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris)，主持人是蘇珊佩吉（Susan Page)。她是今日美國 報（USA Today)駐華盛頓主任。辯論開始前，主持人特別強調不能打斷對方的談話。

潘斯滿頭白髮，但目光犀利，看來穩重而有自信，他今年61歲，2001年當選印第安納州國會議員，2013年選上印州州長。2016年和川普 搭擋成為副總統，仕途順利。

賀錦麗56歲，她在2004年當上舊金山檢察長，2011年選上加州檢察長，2017年選上加州聯邦參議員，2020年被白登邀請搭擋參選正副總統。從政16年，以女性少數族裔能有如此成就，難能可貴。

潘斯從辯論一開始，好像只有招架的份兒。這也難怪，因為他背了川普的原罪。賀錦麗則刀刀砍到川普行政團隊的弱點。但潘斯不是省油的燈，有時他也會反咬一口。可惜他學了川普，兩度打斷賀錦麗，被主持人糾正。他也常常超時，不管主持人的制止，而且有時會回鍋解釋上次的問題，或反駁對方的論點，有時也沒有正面回答問題。

比如主持人問他，川普生病時有沒有和你談，一旦他不能視事，有沒有交代清楚權力的移接，潘斯卻轉移話題。很可能川普根本沒有和他提到此事。川普只住院三天，而且用了猛藥，包含Dexamethasone, Remdesivir及Regenerone等，就急著出院回白宮。川普是昭告天下，他已戰勝新冠病毒，他可以再繼續競選。

賀錦麗並沒有表現出上述潘斯的缺點，她是律師出身，辯才無礙，攻比守多。比潘斯得分應多一點。賀錦麗不只守護她的搭檔總統候選人白登，還有餘力批評川普團隊。而潘斯常常必須為此辯白，有點焦頭爛額之態。

川普的新冠疫情處理不當，造成美國20多萬人死亡、700多萬人得病，且造成鉅大的經濟損失；和中國打貿易戰，也讓多數美國人增加日常生活開銷，因為買不到價亷物美的中國貨，更讓許多中西部農民破產，因為農産品銷不出去。

川普執意廢除歐記健保，若沒有了政府的補助，會讓數千萬人失去健康保險。至於最高法院法官的任命，潘斯堅持川普的主張，認為必須馬上塡補，即使總統大選只剩27天。賀錦麗則認為，美國最高司法機構終身職的聯邦大法官，應由全民選出的下任總統提名。

辯論可說平分秋色，但賀錦麗的表現為白登加分不少。白登明年78歲，有個能幹的56歲的亞非裔女性副總統，大家也放心些。川普明年將75歲，老廉頗是否仍能撐大局？在驕傲的鐵川粉心裡，是肯定的。