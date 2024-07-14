我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

共和黨全代會15日如期舉行 傳司法部以「暗殺」調查川普遇襲

漫畫╱拜達尼號

季青
拜達尼號
拜達尼號

漫畫╱拜達尼號

上一則

「2025計畫」美國第2次革命

下一則

兩個加州人 拜登退選關鍵之所繫

延伸閱讀

港政治漫畫家尊子嘆：過去5年 香港像器官被割走一大片

港政治漫畫家尊子嘆：過去5年 香港像器官被割走一大片
看香港過去5年 漫畫家尊子：像器官被割走一大片

看香港過去5年 漫畫家尊子：像器官被割走一大片
真人版「我推的孩子」預告登場 重現原作名場面

真人版「我推的孩子」預告登場 重現原作名場面
「異人」尬東方祕術 被逼練武還學脫口秀

「異人」尬東方祕術 被逼練武還學脫口秀

熱門新聞

(世界新聞網)

一洲焦點／拜登不退 能堅持多久？中俄聯手給北約顏色

2024-07-10 14:19

爛泥扶不上牆 美國仍不能沒有波音

2024-07-08 02:00

不怕賭輸 只怕翻桌 殃及池魚

2024-07-07 02:01

「換拜」將分曉 接替者難成氣候？

2024-07-09 02:00

英法選舉結果 對美國的教訓啟示

2024-07-11 02:00

中共長臂管轄 箝制台灣與海外言論

2024-07-10 02:00

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂