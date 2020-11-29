魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

不甘敗選的川普 總統試圖藉法律挑戰大選結果，在關鍵州賓州選票驗證訴訟上訴失利，說明他只剩約一周時間調整心情，吞下敗選苦果。為了國家、共和黨 和自己，他必須確保交接順利，光榮離開白宮。他的最後一戰，就是要確保明年1月喬治亞州兩位聯邦參議員決選，共和黨能保住參院，發揮監督制衡功能，不讓民主黨 控制白宮與國會兩院，一黨獨大，也保住過去四年政績，為美國自由強盛2024年再戰。

白登與民主黨已開始吃大選後悔藥。這次國會改選共和黨大勝，民主黨與主流媒體預期的「藍潮」沒出現，反而吃敗仗。民主黨眾院選後雖仍保持多數，席次未增反減，共和黨眾院席位增加，2022年期中改選只要不到10席翻盤，就可重掌多數，讓民主黨驚出冷汗，未來兩年難以起草新法案，更怕兩年後淪為少數黨。

民主黨內外檢討失利主因在「刪廢警局」(defund the police)政見讓選民厭惡恐懼，紛紛放棄激進的民主黨候選人，轉而支持溫和穩定的共和黨候選人。選後民主黨人紛紛和「刪廢警局」脫鉤，辯稱是媒體與共和黨貼標籤抹黑，推卸責任。5月佛洛伊德事件後，「黑人命也是命」(BLM)運動全美爆發，造成城市暴力，受疫情肆虐的炎夏社會動盪，商家難開業，民眾無法上街，民主黨與政客袖手旁觀未譴責暴行，更揚言支持「刪廢警局」譁眾取寵。

白登受訪時出言支持移挪警局預算，做為警政改革一部分，都是騙取選票的操作。選後BLM出面要求兌現選前承諾，民主黨政客紛紛撤退，表示這是選票毒藥，不宜再碰。民主黨內激進勢力要求白登兌現這類政見，未來凡國防內政能源都會遇到黨內爭鬥，執政吃力可想而知。預見未來白登難兌現競選承諾，他沒有像川普般的精力毅力，不畏譏讒，將是一個大爛攤。

這就留給川普東山再起機會。多數州大選驗證日截止，選舉人團決定川普去留的時日不多。川普必須檢視是否有指控大選舞弊的實錘證據，而非賓州聯邦法官駁斥的「科學怪人」式牽強附會的證人證辭。如沒有足夠證據就要適可而止，棄子認輸。其次，川普要盡最大力量，讓他在喬州基本盤與中間選民支持共和黨兩位候選人，確保參院仍在共和黨手中。

川普在中東外交、朝鮮半島無核、剿滅ISIS、剷除伊朗恐怖軍頭、自阿富汗伊拉克撤軍、要求北約盟國依約交費、建立印太聯盟、成立太空軍、重新締結美加墨貿易協定、美中第一階段經貿協議等方面，完成多位總統想做而不敢做的歷史政績。

內政方面，越界非法移民大幅減少，境內再無恐襲慘案、鬆綁商業投資創業法令，讓能源獨立自主，加上對非裔社區的改善提升，更是歷任總統難望項背。歷史給他改變聯邦最高法院屬性的機會，他也全力推動，一口氣任命三位大法官，這是世紀機遇。這些成果是後任總統不可逆轉的成就。

隨著新冠疫苗在川普「神速任務」強力推動，結合聯邦巨額經費與民間先進生科研發能力，他卸任前12月疫苗上市供全民接種，終算解了全民最大憂苦，經濟盼能在明春復甦，告慰25萬不幸死於病毒民眾之靈。而川普必逃脫不了歷史對他失誤的春秋之筆，這也是選民懲罰讓他敗選的原因。

共和黨保守派政情家認為，川普若能明智交接，將有利保持「讓美國再度偉大」的金字招牌政見。他有一年多時間觀察白登新政府表現，決定是否要成2024年挑戰者，或只做共和黨「造王者」抬轎人，以他手中8000萬推特追隨者，欽點各州參眾議員與州長的共和黨候選人，這兩者並不排斥。因為屆時白登政府可能陷入社會主義左翼路線包圍而狼狽不堪。

川普最佳抉擇是光榮卸任，共和黨普遍預測白登將難有建樹，正像歐巴馬八年執政為川普崛起鋪路，未來四年白登執政也會為川普「美國再度偉大」捲土重來暖身。美國歷史有先例，川普可重演1828年傑克森總統四年後重返白宮的創舉。但川普最終如被羞辱逼迫，所有貢獻都會變成毫無輕重，美國人心中與歷史上，他將只是輸不起的政客。