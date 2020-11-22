石爾／川普不認輸 民主燈塔變「燈塌」

打著「美國第一」、「美國優先 」旗號，在2016年當選總統的地產商人川普 ，在本月3日尋求連任時受挫，無論總得票數或選舉人票，都遠低於他的對手、民主黨籍總統當選人白登 。但川普在大選之後一直以白登「偷走選舉」為由，不肯認輸。而他在一系列法律訴訟幾乎完敗、喬州重新計票再確認白登獲勝後，幾乎無計可施，又想讓共和黨控制的多個搖擺州議會，公然違背本州多數選民意志，非法強取選舉人票，讓他當選，有如在出邪招。

川普在選後的種種作為，說明無視選民投票結果，妄圖偷走選舉的不是別人，正是川普自己。川普心心念念的並非「美國第一」、「美國優先」，而是「川普第一」、「川普優先」。川普的手腳已被包括共和黨在內的越來越多人看破，內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽斯說，美國是法治國家，當川普的律師到法庭提供宣誓證詞時，他們就不得不承認他們的種種指控並不成立；猶他州共和黨籍聯邦參議員羅穆尼則說，你首先得有證據，再提出指控，而不是相反。

大選已過去近三周，這是美國新冠疫情再度惡化的三周，美國因新冠而死亡人數已跨過25萬人大關，聯邦疾病防治中心(CDC)預測在12月中旬前，還可能有近5萬人死亡。

然而川普卻幾乎忘掉自己作為總統的職責，一門心思撲在選票訴訟法律戰上，迄今不與白登團隊交接，還阻擋白宮防疫小組給白登團隊作疫情簡報。他過去三周的公務行程，除去過阿靈頓國家公墓外，僅有的兩次公開談話都在攻擊競選對手。19日白宮恢復的疫情簡報會，是今年7月以來首次，但川普並未出席。近日舉行的亞太經合組織峰會，他缺席了；20國集團峰會他也不準備參加，主動放棄與各國共商協調抗疫和重振經濟大計的機會。

選後在川普的鼓動下，他的不少支持者篤信白登靠舞弊贏得選舉，川普一定會通過法庭的訴訟，翻轉選舉結果而當選。然而川普陣營和共和黨在亞利桑納、喬治亞、賓州、密西根、內華達和威斯康辛六個關鍵州，共提出了30場選舉訴訟，由於證據不足，已有18場訴訟敗訴或主動撤案；一些訴訟遭法官斥責道聽塗說或信口開河。

就連長期不遺餘力挺他的福斯新聞主播Tucker Carlson也抱怨，川普陣營未拿出任何可以證明民主黨舞弊的證據，這樣的官司怎麼打。

川普在選後的所作所為，似在為今後參選總統者創下一個惡劣先例：第一步，即使選票落後，也不認輸，不管有無證據，先指對方舞弊；第二步，要求重新計票，要求翻轉選舉結果；第三步，看能夠脅迫多少州、市官員操控選票結果確認，然後偷走選舉。當然這樣做的前提是，得有足夠多的粉絲執迷不悟，同時得有一個黨願意被綁架、裹脅，把整個黨的信譽和前途賭進去。

這樣的神操作是否會得逞，還需要時間檢驗。因為民意如流水，民眾可以被蒙蔽一時，卻不會被蒙蔽一世。他們一旦覺醒，後果是可怕的。根據丕優民調，七成民眾對川普在大選之後的表現是負面的，就連他的支持者，也有三分之一對他在選後的表現印象負面或認為只是差強人意。

川普最大的悲劇，在於認識不到此次大選人民用選票對他進行了一次公投，用選票大聲講出，他們對一個暴走的總統和不靠譜的政府受夠了。而在選舉中，輸的一方堅不認輸，那就意味著民主的死亡，受傷害的是美國的民主燈塔聲望。

白登作為一個高齡78歲、被川普描繪成既軟弱痴呆，又貪腐親中的總統候選人，卻能創歷史紀錄地拿到將近8000萬張選票，說明什麼？不是說明白登能耐多大，而在說明選民對川普再幹四年的恐懼和把他掀下馬來的強烈意願。

在這股強大的民意面前，任何對白登陣營的造謠誣衊都無濟於事，任何想脅迫各州修改選舉人票的企圖，都只能暴露其毀憲、竊國和置個人利益於國家之上的居心，也注定不會成功，只會成為笑柄。