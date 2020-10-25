川普欠2016年的支持者一個交代

2016年，商人出身的川普 以華府政治局外人身分，開出要在美墨邊境修築邊牆、抽乾華府政治沼澤及讓美國吃虧的貿易協議等支票，讓人耳目一新。他的定位精確、通俗易懂的競選語言，以及讓人容易記住的競選辯論結辯，就像一顆磁石吸引成千上萬自認為未跟上時代大潮，或被華府政客遺忘的普通大眾目光。他們緊緊地圍繞到他周圍，將曾是第一夫人，又當過參議員、國務卿，代表傳統政治的喜萊莉．柯林頓拋棄。

四年後，當川普總統尋求連任時，與他對壘的是在華府政治圈打滾47年，比喜萊莉．柯林頓更老牌、更傳統的政客前參議員和前副總統白登。川普用的還是對付柯林頓的老招數，即把對方打成民主黨左派、貪腐，到了選舉後期，竟也像當年一樣如法炮製，弄出一個「電郵門」來。

只不過四年前的情勢和現在完全不一樣，選民現在要問的，不是白登如何，而是究竟還要不要讓

川普再做四年。換句話說，川普的競選策略重點，應放在給民眾一個讓他繼續幹下去的理由，而不是放在攻擊對手白登上。對白登的歇斯底里的負面攻擊操作過度，不僅不會帶給他新選票，反而

讓中間溫和派選民生厭。這就是第一次總統大選辯論上，川普以近似瘋狂的插話、搶話和不願討論

實質問題後，他的支持率不升反降的主要原因。

權威民調機構蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，多達56%選民認為川普不配再連任；福斯新聞(Fox

News)民調也顯示，川普在多個關鍵州民調都落後。川普在22日晚的最後一場辯論中，雖然由

於辯論委員會的「消音」規則，表現得更像一個辯論者，不像是「攪局者」，然而由於辯論前不願

認真準備，他並未系統地回答還在猶豫的選民心中的疑問，失去了寶貴的最後機會，十分可惜。

新冠疫情 和社會不公平如何解決，無疑是當前選民最想要聽到的問題，受這些問題傷害的不僅有反對川普者，當然也有2016年支持川普的選民。成千上萬選民現在被丟工作、減薪水、企業歇業、學校改上網課及不斷攀升的健保費弄得焦頭爛額。而在830萬確診感染新冠病毒的美國人和22萬餘死於新冠疫情的美國人中，當然也有不少是2016年投票給川普的選民。

他們現在擔心自己和家人會染上病毒，或受到因疫情而導致的經濟衰退的傷害。他們呼籲國家領袖認真討論這些議題，提出一套能改善他們生活，至少能讓他們活下去的辦法，而不是一再告訴他們疫情會自然消失，或告訴他們新冠病毒不可怕，跟普通流感差不多。

遺憾的是，川普直到22日晚的辯論會仍未認識到作為一國總統，他責無旁貸要保護人民的生命安全，聲稱如果是別人當總統，會死更多人；聲稱按照防疫專家的建議防疫，會死更多人。他看起來根本不知道如何帶領美國走出這場危機，在意的只是股票市場漲跌和富人的財富是否受衝擊，並不在意辛勤工作的美國勞苦大眾如何繳租、如何還貸款、如何保證桌上每一頓都有食物。

川普用22日晚辯論會的寶貴時間，一再散布未經證實的有關白登家庭的負面信息和有關健保、新冠疫情的不實信息，讓希望聽到一個負責任的國家領導人的政策與遠見的選民，覺得不可思議。

眾所周知，川普政府一上台就要「廢除和取代歐記健保 」，共和黨人也的確成功地廢掉了歐記健保中強制投保等重要條款，卻有破無立。這在新冠疫情爆發後，就給成千上萬家庭帶來沒有醫療保險的危險。選民尤其希望了解兩位候選人如何解決，他們也有權利了解。

可惜川普在辯論中未拿出任何方案，白登拿出方案，雖不完美，但至少可以確保美國民眾保住他們現有的健保，他也保證與國會合作，在提高健保質量的同時，減少民眾支出。

選舉進入最後時刻，川普由於新冠疫情的爆發失去不少工薪階層和中產階級的支持，現在只能退而求其次，擁抱已經縮水的基本盤。這樣的支持率能否讓他連任，實在讓人懷疑。