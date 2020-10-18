石爾／貿易赤字創紀錄 川普最大的跳票

川普總統18日在拉斯維加斯國際教會。(美聯社)

川普 總統的支持者支持川普的理由，最常說的一句話是：「他說到做到，競選支票都兌現了。」事實卻遠非如此，姑且不說他2016年競選時信誓旦旦要在美墨邊境築牆，由墨西哥埋單，立馬被墨西哥總統打臉；他所開的最具標誌性競選支票，即承諾要降低美國 貿易赤字，增加美國出口，把製造業工作帶回美國，也被證明是一張更大的空頭支票。

就在川普任期進入最後一個月，他正為尋求連任陷入苦戰之際，官方公布的數據顯示，8月美國對其他國的貿易赤字達830億美元 ，創下歷史新高；照此趨勢，今年美國貿易赤字將攀上6000億美元高點，為2008年全球金融危機以來的最高紀錄。這樣的紀錄說明，川普打了貿易戰，加徵他國貨物關稅，也與一些國家簽署雙邊貿易協議，然而這一切並未起到降低美國貿易赤字的效果，川普一直聲稱握有的「魔棒」失靈。

川普在競選總統和當選之後，一再批評在他之前的民主黨、共和黨總統與外國簽署對美國不利的貿易協定，和外國的不公平貿易操作，導致美國貿易赤字高企，讓選民對他能解決這一痼疾充滿期待，中西部一些製造業工作流失嚴重的搖擺州，紛紛倒向他。

他在2017年11月訪問亞洲歸來後就宣稱，「我們有一年多達8000億美元的貿易赤字，不可接受！我們現在就要把它打下來，越快越好」。川普這一數字似乎僅指商品貿易逆差，並未提及美國對外的服務業貿易有大量順差。事實上，當年美國對外服務業貿易順差達2860億美元，兩相扣抵，美國的合併貿易赤字為5140億元，低於今年的6000億美元。而今年的商品貿易逆差，若不扣除服貿業順差的話，則將達8500億美元，不降反增。

貿易赤字指的是進出口之間的差額。美國強勁的經濟，使得美國有能力大量吸收和消化世界各國的產品，因此貿易赤字從1975年的60億美元逐年增加，達到現在的水準。川普的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)2016年曾聲稱，美國貿易赤字在川普上任的頭兩年內就可以消除，現在看來只能說是畫餅充饑。

造成川普這一最大的競選支票跳票的原因很多，今年的原因當然主要與年初爆發的新冠疫情有關。不可否認，聯邦政府向企業和消費者發放大規模的紓困資金，使美國進口恢復的速度快於出口。這也就解釋了今年美國的月均商品貿易逆差高於去年的原因。

然而，正如不少經濟學家指出，即使沒有新冠疫情，川普政府對從中國進口產品加徵關稅，以及對從其它國家進口的鋼、鋁製品加徵關稅做法也並非萬靈丹，不能扭轉美國貿易逆差持續上升的趨勢，因為這種頭痛醫頭、腳痛醫腳的短線做法，於事無補。

美國的巨額貿易赤字，從根本上說由美國經濟本身的屬性決定，即美國人寅吃卯糧，花的比積蓄的多，從而導致美國得從外國借錢來填補中間的空缺。這是很多經濟學家早就指出的，如果某位總統聲稱他能輕而易舉地解決這一問題，不是無知狂妄，就是譁眾取寵，欺騙選票。

川普在2017年推出多達1兆5000億美元的減稅計畫，無疑加劇了美國的預算赤字。今年由於新冠疫情爆發，國會為挽救經濟，又批准政府提出的超過3兆美元的額外紓困開支，這使得美國年度的預算赤字更暴增至3兆3000元，貿易赤字也因此水漲船高。

美國貿易代表賴海哲上周把貿易赤字一再攀升的原因，僅歸因於新冠疫情和紓困方案導致，然而川普政府假如能連任，想從根本上減少貿易赤字，還是得匯率著手，只有讓美元貶值，才能增加美國產品出口的競爭力。只有美國出口增加，貿易赤字才可能降下來。

川普今年初與中國簽署了「第一階段貿易協議」，其中最引人注目的一項是，增加反貨幣操控的條款。但由於缺乏監督機制的路線圖，它看起來像鏡花水月，對降低美國對中國貿易赤字不會有多大幫助，實際上中國現在對執行這一協議興趣缺缺，川普政府也莫可奈何。