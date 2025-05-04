關稅戰後 中歐關係回暖？

隨著川普重返白宮，大規模加徵關稅 、單邊施壓盟友，全球聯盟結構出現裂痕。於此同時，降溫數年的歐中關係卻出現意外變化。歐盟 領袖刻正籌備7月赴北京，與中國國家主席習近平舉行峰會，並啟動電動車 關稅談判，擬以最低價格機制，取代先前對中國電動車加徵的懲罰性關稅。作為全球第二與第三大經濟體，中國與歐盟的互動趨勢對國際秩序具有深遠影響。觀諸其近期往來，中歐關係回暖嗎？

自2019年歐盟首次將中國定位為經濟競爭者、體制對手，並視其為供應鏈、科技與基礎設施領域的潛在安全威脅以來，雙方關係歷經貿易壁壘升高、人權爭端激化與「中歐投資協定」（CAI）凍結等多重打擊。歐方在5G、供應鏈安全、產業政策等領域加強防堵中資，高層互動也趨近停滯。

然而，近來美國對歐洲汽車、鋼鋁與新能源產業加徵新關稅，引發歐洲對依賴美國市場與安全承諾的深層焦慮。戰略自主再度成為歐洲內部辯論的核心議題，對中互動策略亦因此調整。北京則積極釋出務實訊號，強調市場開放、放寬農產品進口限制，並主動提出在電動車等領域展開價格承諾談判。

不過，中歐雙方近期的互動，並非價值衝突緩解的結果，而是在外部壓力與全球格局碎裂下的「戰略性重聚」現象─此係以功能互賴為基礎、在制度分歧下有限合作的外交模式。此類互動關係有三大明顯特徵：

一、合作領域明確聚焦：合作集中於電動車、綠色科技、農業市場等，高互賴、低政治敏感性的領域。

二、價值矛盾暫時擱置：在人權、治理模式等核心價值議題上，雙方高度警戒，避免將敏感問題納入合作主軸。

三、技術路徑推進：合作互動以事務部門為主，高層峰會亦謹慎為之，避免激化內外部政治爭議。

這種戰略性重聚的關係，反映出雙方在國際結構急遽碎片化下，認知到務實合作的必要。盡管政治互信難以恢復，但在特定領域維持政策溝通，是雙方可接受且不得不的最低共識。

然而，此類型的關係本質脆弱且可逆。首先，現有互動主要源於外部壓力（特別是美國保護主義），一旦環境變化，合作誘因隨時可能減弱。其次，歐盟內部對中國的制度戒心依舊強烈。歐洲議會即便討論取消制裁，對CAI復活仍存疑慮。第三，若中方未同步改善勞權、資訊透明度與市場准入等結構性問題，歐洲鷹派勢力可能再次壓制雙邊關係。此外，即便雙方在技術層面合作，中方對歐盟加強關鍵技術審查與限制中資仍有警惕，貿易摩擦隨時可能再現。

短期內，中歐可望在電動車供應鏈標準、永續、農業市場準入等領域具體合作。歐方已明示希望透過最低價格機制取代懲罰性關稅，若磋商順利，將是中歐重新合作的重要基礎。中長期而言，雙方能否接納彼此的矛盾、找出風險管理機制，才是日後互動穩定的關鍵。

中歐關係或許尚未真正回暖，但在新的國際格局中，過去數年間的對抗與對立模式明顯已不適用。面對碎裂化的國際秩序，雙方正試圖透過有限合作，為自身政策調整與戰略布局爭取緩衝空間。歐盟與中國重新靠近彼此，並非夥伴關係的再現，也不是價值歧見的消弭，而是全球秩序重組下，務實與現實的選擇。

（作者為中山大學政治經濟學系教授）