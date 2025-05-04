海歸間諜論 並非偏見那麼簡單

人稱「董小姐」的董明珠日前一番「海歸間諜 論」的言辭在中國輿論場引發爭議和批評，連官媒都認為她有對海歸群體汙名化之嫌，在中國正在爭奪海外人才的當下，說這種話非常不妥當。

董是中國知名電器企業格力電器的老總，也算半個公眾人物。之所以說是「半個」，絕非有歧視之意，中國的企業家一般都選擇低調，但董比較高調，常有驚人之語，又兼之女性，在男性絕對占主導地位的企業家隊伍裡，也就顯得格外矚目。不過，最近幾年似乎有所收斂。

她這番「海歸間諜論」 是4月22日在格力電器股東大會上用半開玩笑的語氣說的，稱格力在人才培養中「絕不用一個海歸派」，因為「海歸派有間諜」，且難以辨別，故要用人「在國內高校培養人才」。此言一出，輿論譁然，批評也就可想而知。

董或許未能料到她這個話會引起很大風波。但要指責她對海歸人才有偏見或者譁眾取寵，似乎也簡單了些。作為一位大企業的老總，怎麼可能不知道海歸派裡即使有間諜，也只是個別，那她為什麼在企業的股東大會上要講這個話？我猜想，這裡面或許有外界不知道的一些隱情。

有人貼出了格力曾遭遇過涉密事件，說的是2020年，格力下屬的一家公司一名海歸背景的高管涉嫌竊取核心技術資料，並試圖向境外出售，導致格力在東南亞市場的競爭優勢受損。就此我也問了中國當下熱門的AI—DeepSeek ，它告訴我格力2023年也發生過一起洩密事件，一名海歸工程師將格力壓縮機核心技術洩露給海外企業，致12億美元訂單流失。我不清楚這是兩個不同的事件還是同一起事件的不同說法。總之，格力曾有過這種教訓。

但這似乎仍不能說明問題，因為企業洩密並非只格力發生過，然而，格力2020年的洩密被國家安全部列為典型商業間諜案例，而這也正是在董掌舵格力的時期，故此洩密無疑會強化她對海歸群體的警惕性。

僅僅洩密也許不能讓董對海歸群體有這種看法。我在DeepSeek裡竟然查到了格力和軍工也有聯繫，這有點出乎意料。格力通過子公司「格力鈦」涉足軍工配套業務，為邊防部隊提供新能源儲能設備及特種空調，部分技術涉及軍用級溫控與能源管理。此外，格力近年布局晶片製造與工業機器人研發，其珠海基地被納入「國產替代」供應鏈體系。這些領域的技術積累具有軍民兩用屬性，例如晶片可應用於智慧裝備與國防資訊化系統。正因為格力的技術與業務涉密性增強，在中國2024年修訂反間諜法後，被列為「重點單位」，需定期接受國家安全審查，並建立涉密人員背景篩查制度。

上述資訊應該也不是什麼秘密，否則在中國的AI上不可能查到。只是過去人們習慣性地認為，格力作為一家電器企業，它生產的產品是民用產品，不會想到它的業務會涉及軍工和軍民兩用。但如果瞭解了這一點，董對格力技術安全的重視，不用海歸人才，似乎就不難理解了。

當然，即便如此，有人還是會批評董，說論技術的涉密程度，格力比不過華為 ，但後者大量使用海歸，難道就不怕間諜？據說華為採用的是「網路安全審查委員會」、「雙人覆核」等措施，來平衡安全與開放。的確，格力如果用海歸人才，要防止洩密事件重演，總歸是有辦法的。但董選擇了一種最偷懶的辦法，海歸人才一律不用，只能說在用人方面，她和任正非比，眼界狹隘了些，可這是否表明董就在心底裡對海歸群體有那麼大的成見，一棍子打死，也未必。

也許，董是一朝被蛇咬，十年怕井繩，或者也不想在甄別海歸間諜方面花太多成本，甚至我猜想，是不是國安部門要求格力盡量避免使用海歸人才。作為帶有某種軍工屬性的企業，在如今看誰都像間諜的安全部門，大概率會要求企業在技術的安全上不能馬虎大意，一把手要親抓安全。據說格力擁有20項全球領先技術，核心技術保密需求極高，任何洩密都可能動搖企業根基。對董來說，這個擔子不輕，與其如此麻煩防範間諜，不如一個海歸都不用顯得簡單。

至於這樣是否會加劇格力的技術生態封閉化，降低競爭力，老實說，很可能不是董考慮的重點。必須知道，格力是一家國企，而非私企，有幾個國企老總特別關注若干年後才可能出現的問題，他們會更多重視眼下的企業政治責任，配合政府把好該負的關，何況到時她已退休。從這個角度，對董的暴論，就不覺得有什麼奇怪了。