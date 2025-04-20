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世局紛亂 領導人讓人失望

​陳力俊(聯合報 名人堂)

近年來，國際局勢日益動盪。2020年初，新冠疫情席捲全球，被稱為「百年大疫」；歷時三年，造成近七億人感染，超過七百萬人死亡，直到近來才趨緩。隨後，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，引爆自二戰以來歐洲規模最大的戰爭，戰火至今未歇。接著哈瑪斯突襲以色列，引發以軍大規模報復，導致逾五萬加薩民眾喪命，多為婦孺。整座城市化為斷垣殘壁，宛如煉獄。即使偶有停火協議，也屢遭破壞，局勢依然嚴峻。

在這樣的國際背景下，聯合國人道主義事務副秘書長葛瑞菲斯於去年卸任前撰文指出：「我職業生涯大多在戰區服務，卻仍未準備好面對這三年間所見人類苦難的廣度與深度。」

他列舉各地衝突帶來的災難：激烈戰鬥、平民死傷、數百萬人流離失所，許多地區面臨飢荒，家園化為焦土。在加薩，人道援助工作者與聯合國人員遭到大規模殺害，援助物資難以送達。與此同時，全球其他地區也有數百萬人長期深陷戰火，但這些悲劇已不再成為新聞焦點。

葛瑞菲斯強調，這正是二戰後國際秩序試圖避免的情況，聯合國憲章所承載的和平願景如今正在崩解，但他認為責任不在聯合國本身，而在於各會員國日益缺乏誠意與承諾，領導人違背對人民的基本契約，使人道價值逐漸流於空談。他語重心長地指出：「他們冷酷無情地無視政策後果，選擇訴諸武力而非外交手段。尤其令人震驚的是，聯合國安理會常任理事國竟然背棄維護和平的莊嚴職責。」

「在人道援助方面，資源失衡的問題尤為嚴峻。2023年全球軍事支出達2.4兆美元，而聯合國及各大援助組織籌得的資金僅240億美元，僅足以應付四成三的實際需求。軍備膨脹與援助貧乏的強烈對比，更凸顯當代國際秩序的扭曲。」

歷史上，許多專制領導人因一己執念，將人民推入戰火與貧困；令人遺憾的是，號稱民主自由的現代國家，也並未擺脫這樣的宿命。以美國為例，打著「替天行道」的旗號參與越戰、入侵阿富汗與伊拉克，乃至主導北約東擴，最終導致俄烏戰爭，一系列行動無不顯示領導人錯誤判斷造成的深重苦難，卻由百姓埋單。

近年美國政局動盪，川普以「讓美國再次強大」為口號，推行激進政策、短視近利，導致全球政經局勢更加不穩，盟友動搖、敵意加劇，國際前景愈加黯淡。

在這些變局中，葛瑞菲斯呼籲：「我們需要能夠團結人心、展現集體人性的領袖，而非一再分裂社會的煽動者。我們需要重建對國際法、規範與組織的信任。」這番話不僅是對當權者的批評，更是對全球民主體制深層危機的警示。

然而，許多民主國家正面臨選舉制度與民粹主義的雙重挑戰。選舉過程中，過度簡化的口號與對立情緒，往往使缺乏同理心、傾向強勢手段的候選人得以上位。這樣的結果使民主體制失去原有的優勢，甚至開始走向倒退。

因此，要改善當前困局，不能僅寄望於制度本身，而須自根本著手：從教育與文化層面培養公民意識，提升選民辨別是非與評估公共政策的能力。唯有如此，才能避免選出「殘民以逞」的領導人，讓民主真正成為守護和平與人道價值的力量。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）

聯合國 加薩 阿富汗

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