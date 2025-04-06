不要賭習近平不會對台灣用兵

中國大陸最新代號為「海峽雷霆」的對台軍演，和以往歷次軍演比起來，情緒性太強，有一股非常強烈的怒氣。這股怒氣明顯是衝著賴清德而來的。此次軍演前後，官方輿論對賴的批判達到了空前強度，給賴貼上了「麻煩製造者」、「危險製造者」、「戰爭製造者」的標籤，賴也出現在軍方為軍演做的動漫「殼」的文宣中，該動漫將賴製作成卡通形象，被解放軍 用筷子夾起，這是個寓意很強的動作。

大陸過往也對台獨政治人物包括兩任總統陳水扁和蔡英文進行過批判，然而，還是給他們保留了基本的人格尊重，沒有受到像賴這樣的「羞辱」，這只有在非常大的仇恨下才會以這種方式侮辱對方。比如在大陸的土改和文革時期，就常有類似的宣傳畫，畫中的地主或者右派分子就是這幅醜態。不知臺灣人民特別是賴本人看了這個動漫後作何感想，它反映了大陸這次軍演是被賴最近在島內搞的一連串台獨動作，氣到不得不用此種方式來發洩。

賴把大陸視作「境外敵對勢力」，出臺賴式17條，全面限縮和大陸的交流，恢復軍法審判，驅逐主張武統的陸配，壓制島內言論自由，發動對在野黨立委的大罷免，企圖從物理空間上切斷兩岸連結，客觀地說，已經觸及北京的紅線了。反分裂法第8條規定以下三種情形出現，大陸將用非和平手段解決臺灣問題，即「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成臺灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致臺灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失。賴早就宣稱兩岸是兩國，互不隸屬，現在更明確把大陸定義為敵國。對敵國，顧名思義，肯定是秉持不打交道，不來往立場的，賴也出臺十七條輔助措施來貫徹和落實這個立場。這樣下去的結果是臺灣走向事實獨立，儘管賴不太可能明確從法律上宣布台獨。

換言之，賴的立場和政策宣示以及相關行動，已經符合反分裂法規定的和平統一可能性在臺灣完全喪失的要件。北京對此其實是清楚的，但是它假裝賴沒有觸犯「紅線」，仍然宣稱以最大的耐心，用和平方式統一臺灣。對賴的舉動，要是換了另一政府—不管是民主政府還是專制政府，也不管有沒有今天中國大陸的實力，恐怕早已發起了對台討伐之戰。在這一點上，還真不得不佩服習近平的戰略忍耐。習這樣做或許有他的道理，然而，對大陸民眾來說，他們卻無法忍受賴不斷踩大陸紅線的沖冒行為，民間早就對臺灣不耐煩了，喊打喊殺一片。習雖然目前還能鎮住民間的這種戰爭躁動，但他也需要回應民意，且從他個人的情緒來看，肯定對賴也是非常不爽的。

去年和馬英九見面，習從長期堅守的「兩岸同屬一個中國」的立場後退到「兩岸同屬中華民族」，原本是要為馬上上臺的賴解套，化解兩岸僵局。無奈賴不接習遞過來的橄欖枝，已讓習很沒面子，其後賴的一系列動作，更讓習下不了臺。習似乎沒有別的有效辦法，只能用軍演來威嚇臺灣，然而，軍演次數多了，也被島內民眾看破手腳，對此已沒有感覺，起不到嚇唬效果。民進黨 還順勢操作，把解放軍的每次軍演，用來強化民眾對大陸的仇恨。

盡管兩岸實力嚴重失衡，民進黨和綠營政治人物似乎吃定了大陸不敢打，而且認為美國會來幫，賴就是在這種認知支配下，才敢不斷踩大陸紅線。可如果北京因為需要處理各種棘手的國內問題，或者擔心打臺灣會失敗，而判定北京不敢打，未來的歷史將會證明，這是一個不該犯的誤判。習不是不敢打臺灣，他是要在爭取武統的過程中代價盡量少。如果習不想在台海用兵，就不會大力發展軍備，一切圍繞打仗來訓練解放軍。人的心理情緒最後是要有一個出口的。如果習認為，他一再對臺灣釋出善意，卻換來賴在台獨路上步步緊逼，讓他退無可退，即便要付出很高代價，他也會毫不猶豫地出手打臺灣。香港就是個例子。

這次「海峽雷霆」軍演，名稱就是要告訴臺灣—我要對你釋放「雷霆之怒」，所以軍演把目標直接鎖定賴。最怕的就是這種帶著憤怒情緒的軍演。人一旦發怒，一怒再怒三怒，事情恐怕不好收拾。賴和民進黨政府最好不要拿臺灣的繁榮以及2300萬民眾的自由，賭習不敢打臺灣，否則沒有後悔藥可吃。對臺灣最好的安全保護，是回到中華民國 的立場。