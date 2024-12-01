賴過境外交 大陸軍演可能性多大

路透社引述四名匿名的臺灣安全官員的話說，賴清德將在出訪太平洋邦交國的途中過境美國夏威夷等地，北京可能借此在台海周邊舉行 「聯合利劍-2024C」的軍演，由於大陸上次針對賴的雙十講話的軍演，最先也是由臺灣方面披露的，所以，大陸此次軍演的可能性被外界認為頗高。

臺灣總統出訪中南美洲和太平洋邦交國，過境美國已成外交慣例。去中南美洲一般是被安排在美國的東西海岸城市紐約和洛杉磯 停留。之前有傳言，賴也想借去南美訪問過境紐約和洛杉磯，遭拜登 政府拒絕，不得已，轉去太平洋島國訪問，安排過境關島和夏威夷。由於這兩地並非美國本土，屬於離島，特別是關島，只是美軍太平洋基地，所以這種安排被認為是拜登政府有意對賴的過境外交的接待矮化。原因可能在於，對賴還有些不放心（所謂的疑賴論），且賴的過境訪問正值美國大選後的新舊政府交接期，拜登不想因此出現什麼意外，故把過境地點安排在美國外島，也算是對大陸有個交代。

按說美方如此安排，大陸應該滿意了。只要賴不在過境時暴衝，發表一些過激言論，或者，美眾議院議長、又或候任國務卿盧比歐之類官員，不跑去夏威夷去見賴，大陸就沒有理由再針對賴的過境來一場軍演。去年4月蔡英文南美訪問過境美國，由於在洛杉磯和時任美眾議院議長麥卡錫見面，惹得北京不高興，在蔡回到臺灣後，發動了軍演。以此比照，賴的訪問尚未成行，台國安官員就評估大陸或會軍演，表明北京對賴的一言一行高度不放心，寧可把事情往壞裡想。

賴上臺半年，大陸已進行兩次圍台軍演，若此次軍演落實，是第三次。這在臺灣的領導人，也在兩岸關係史上，都極其罕見。原因當然是賴比臺灣所有的領導人，在台獨路上都走得遠。他的「兩國互不隸屬」表述已成他的標籤，在大會小會上都要講，比如最近他在和臺灣高中生的座談上，又說起大陸和臺灣互不隸屬。這讓北京非常生氣，把他看作頑固的死不悔改的台獨分子。和賴一樣死硬的台獨人士在臺灣太多，只是賴掌握了臺灣行政大權，他對台獨的執念以及推動台獨的堅毅行動，在北京看來，會將臺灣引向一條不歸路。

習近平在APEC會期同拜登的最後一次見面，談到中國的四條紅線，特意點了賴的名字，這在中國領導人中也是頭一回。熟悉中國外交事務的人知道，對和中國不友好的國家，中國外交部門及其主管官員經常會點名批評，但外事部門一般不太直接點對方國家領導人的名字，更不用說中國領導人會直呼其名。比如中菲關係很不好，可幾時見到中國外交部發言人公開說小馬可仕的不是？

對臺灣領導人，大陸對台部門也是很注意的。無論兩岸關係怎麼糟，過去大陸領導人不會直接在公開場合，尤其在和外國領導人的會談中，點名批評臺灣領導人。這次習當著拜登的面，點名批賴，要美國認清其台獨本性，說明習對賴的忍耐已到了某種程度的極限。可以把它看作是對賴的最嚴厲警告。從這個角度去理解，北京對賴的過境外交，如果有軍演的準備，也不必大驚小怪。

兩岸關係如今走進了一個死胡同。賴會不會借著川普 的上臺，在台獨路上暴衝一回，難說。之前民進黨政府的前情治部門官員在一次研討會上透露，川普當選，其任務是要打敗中國，並推翻中共。如果這是民進黨當局對川普選勝的認知，對賴來講，就是一個難得的帶領臺灣獨立的機會，賴自己也說，盧比歐被提名做國務卿，證明台美關係史上最好。未來四年台海的確有很大可能發生一場大的衝突。或許正是出於這種考慮，習公開點名批賴。

另外，如果大陸借賴過境美國，再來一次軍演，不排除也是有意要做給川普看的，其潛臺詞是，在臺灣問題上，就算川普比拜登對中國更狠，只要敢踩大陸紅線，大陸該怎麼出手就怎麼出手，以為大陸會退縮，門都沒有。

北京對賴的過境外交會不會以軍演回應，取決賴過境時台美兩方會搞出什麼樣的動作。但不管如何，鑒於兩岸的互信徹底瓦解，未來會看到大陸對台更多的限縮。這是兩岸的一個悲劇，歷史也許是要在付出沉重代價後，才知和平與和解的可貴。