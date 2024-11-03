這周末可能是北京最緊張時刻

美國總統選舉進入倒數計時，這個周末對北京來說，恐怕是最緊張的時刻，因為下周二，選舉就要見分曉。

兩黨候選人川普 和賀錦麗 馬不停蹄從一個場子趕往另一個場子造勢，做最後的動員和攻防。從目前的選情來看，雖然川普似乎贏面更大一點，但未到揭牌的那一刻，誰也不清楚總統大位會花落誰家。今年的總統選舉可能是美國歷史上兩位候選人最接近的一次，但或許也是選民最分裂的一次。

美國大選也吸引了全球目光。每年全球總統大選所在多有，然而，沒有一個國家的領導人選舉像美國這樣受到全球如此重視，原因無他，全球的事是美國的事，反過來，美國的事也是全球的事，只是其他國家的民眾沒有投票權而已。

儘管如此，每個國家對美國選舉的關注程度還是有差異的。美國的對手和盟友關注的側重點就很不同。作為被美國定義的最大戰略對手，中國比起世界其他國家來，可能尤為在乎美國此次選舉。雖然不同的候選人成為美國總統，對其他國家也會產生影響，甚至是重大影響，然而，唯有對中國，這種影響堪稱影響國運。換言之，由於兩位候選人的政見不同，誰當選美國總統，其內政外交的外溢效應是不一樣的，中國在進行政策對沖時，有可能對中國是有利的，也有可能是不利的。這有利和不利，由於政策的衝擊力，就牽涉到國運。

比如，2016美國總統選舉，倘若不是川普而是喜萊莉當選，美中關係可能就不會像現在這樣快速的惡化。雖然喜萊莉對中國也不友好，但她會按照傳統建制派的思路去壓制中國，北京要應對起來，就相對從容一些。而川普完全顛覆了傳統的美國政治，也顛覆了美中關係，他對美中關係造成的破壞性後果，就是完全逆轉了兩國此前40年的接觸和交往而結成的犬牙交錯的利益關聯，形塑了美國對中國的新的認知和關聯式結構，以致拜登 上臺後，不能、也不敢去改變這個新的關聯式結構，只能在這個結構裡加碼打擊中國。

從這個角度看，儘管一般認為，無論是川普還是賀錦麗當選，對中國都會持強硬立場，似乎沒有什麼太大差別，然而，美中關係除了雙方外交的直接影響，各自的國家戰略、對外關係、軍事行動乃至對內事務包括經濟政策，都會對各自產生影響。有時內政處理不好，造成國家的衰退，就會給對手創造超越自己的機會。所以，兩個對立和競爭的國家，它們的競爭是全方位，不會局限在某一個或幾個方面。川普和賀錦麗在圍堵中國上無疑都會下狠手，但二人的圍堵手法會有區別，對其他國家的態度，國內的經濟和福利政策也會有很大不同，它們產生的綜合效應對中國就會不同。北京會去評估誰的政策對中國相對有利一點，或者損害少一點。

這並不意味著北京會去押寶，把賭注押在川普或賀錦麗身上。在傳統的觀點看來，賀錦麗的對華政策會延續拜登的路線，川普有可能重複他第一任期的對華政策，更喜歡用關稅來打擊中國，他自己也說過，如果當選，將對所有輸美的中國商品徵收高達六成關稅。但是，在兩人的對華政策沒有公布前，這些都只是猜測，即便像猜測的那樣，也無法斷定賀錦麗就一定比川普好應對，或者相反。拜登四年的對華政策就是一例。看起來，拜登對中國的打擊沒有像川普那樣粗暴，但政策效果一點都不比川普的差。所以，目前無法判斷如果賀錦麗或者川普當選，兩人誰對中國的遏制更有效。

基於未雨綢繆的考量，北京對這次美國總統選舉，一定是兩手準備，制定兩套應對方案。這兩套方案的總體框架和思路應該早就準備好了，就等著川普或賀錦麗上臺，往裡面填充內容和政策細節。北京不會等到大選結果出來後再匆忙制定對策，那太被動了。說不定北京在沙盤推演上，多次模擬過川普或賀錦麗當選總統後的對華政策以及中國的對策。雖然北京早就有準備，但這不表示在美國選舉的最後幾天，它會以一種旁觀者的輕鬆心態，觀看選舉過程。畢竟這次選舉對中國也茲事體大，北京是不敢有絲毫馬虎的，它會在選舉的最後關頭，盡可能搜集各方面的情資，來完善自己的預案。