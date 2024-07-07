不怕賭輸 只怕翻桌 殃及池魚

兵法：「勝兵先勝而後求戰」，按這道理，目前兩岸（台海或太平洋）並沒有打仗的條件，何況最近又有所謂「不上當說」。但如以美國國債 擴張的速度來看，將是孫子兵法從未想過的求戰因素。對債務人言，當債台高築，無以為繼時，宣告破產，打掉重來，或許是一項選擇。這就是隱憂，更是人類智慧面臨的考驗。縱然國際想為美國來個量身訂做的HIPC（重債國家減債方案），基於「殃及池魚」，對台灣也會是個災難。

理論上，在台海或太平洋西岸，短期內不預期會有戰役，因為現代戰爭的確要「先勝而後求戰」，在軍事戰之前，必然也要盤點金融戰、技術戰、貿易戰之局勢以及應對方式。軍事戰必有多次兵棋推演，以太平洋兩岸的對峙情勢，美國著名智庫CSIS及眾議院的中國委員會（China select committee）都曾多次兵推，縱有勝方，也是慘勝（Pyrrhic victory），慘勝也就意謂兩敗俱傷，常年經濟不振。

至於技術戰，從二戰後的CoCom委員會，到後冷戰的瓦聖納協議，進而到近年的晶片戰爭，其實都是拒絕技術交流、拉高切磋門檻，和緩時期不多。2016年川普 發起的中美貿易戰，學理上有修昔底德陷阱加持，繼而拜登 加碼，全球已形成US bloc、China bloc及non-aligned countries三大板塊，碎片化的程度，已使IMF高層憂心忡忡，在近半年內至少三度呼籲理性競爭。

談到金融戰，一般認為美占上風，早期處理伊朗、北韓禁運問題時，成功運用帳戶封鎖，達成兵不血刃的境界；及至俄烏戰爭，更透過SWIFT系統，凍結俄方3千億美元資產，嚴重影響莫斯科資金調度，也證明北京自2009年起，逐步強化國際貨幣策略的正確性。美方金融優勢雖遭侵蝕，北京亦不願啟戰，只巧妙改變跨境支付結構，逐漸扭轉劣勢，應是靜待「不慘輸」的時機，再行出手，推測2028年前金融戰在Dollar dominance下，美國仍有主場優勢。

川普與拜登剛進行一場辯論，一般多關心拜登的健康，其實美國國債的增速也是焦點之一。去年9月，偏共和黨的智庫The Heritage Foundation就抨擊拜登政府的債務問題，浪擲資金的速度「令爛醉的水手都看不下去」（Make drunken sailors blush），不過「龜笑鱉無尾」，指責拜登，卻忘了同一時間共和黨初選爭辯的是川普任內增加的債務是8.4兆還是7.8兆？當然拜登創造債務的本領，絕不遜色，6月下旬，華爾街日報專文：Will Debt Sink the American Empire ? 娓娓道來美債的嚴重，也呼應不少有心人的憂慮。

其實不需專家，普通百姓，只要願意看一眼官方資料，心中自然有數。目前美債總額約35兆美元，而2008金融海嘯期間，美債不過剛破十兆（上世紀末約5兆），歐巴馬8年任期增加9.3兆，川普4年，又增7.8兆，而拜登3年半再添7兆，美債利息將超過1.4兆美元，直逼兩年的國防預算（簡言之，光利息可養兩隻美軍），也真佩服美國財長葉倫還能回應媒體差可應付（we're in a reasonable place, if debt stabilized at current level）。

試問金融機構負責人，如客戶負債如此膨脹，債權銀行能不心驚肉跳？還能繼續貸款買債？何況本世紀初美國國債對GDP的比率不過55.7%，而上月底初估已達122%，謂之難以為繼，並不為過。金融界朋友常自我解嘲：反正美國有印美鈔特權，撐不下去就再印吧！難不成要翻桌？這就是本文開頭憂心的選項。

不翻桌，就繼續玩舊把戲，只是歹戲拖棚，棚垮了，等著另起爐灶，但不要忘了有一根棚柱還是咱出錢的，這個HIPC方案還真難啊。（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）