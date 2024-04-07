中美通話 習近平對拜登有些不耐煩

拜習又通話了，從美中雙方各自公布的內容版本看，兩人談了很多，包括當下的國際熱點問題，但基本是對各自立場和觀點的堅持，少有交集，這說明美中關係自去年兩人三藩市會晤來，沒有取得多大進展，儘管雙方都宣稱穩定了雙邊關係。

然而，這並不表示他們的通話就無意義。能夠通話本身表明兩國關係尚未壞到極點，還可以在電話裡坦率地談論看法，或者表達不滿。但是，美中關係似乎確有向壞到極點滑進的苗頭，所以要打這一通電話。

此話怎講？今年是美國大選年，目前看來，民主、共和兩黨的候選人已經鎖定拜登 和川普，在5月二人正式獲兩黨提名後，大選就進入緊鑼密鼓的攻防階段。在這個過程中，作為美國頭號「敵人」，中國無疑會和大選捆綁，成為兩黨候選人和美國輿論競相攻擊的目標，保不准兩國關係因此失控。故這通電話就是在美國大選正式開打前對還在惡化的中美關係所作的一次預防外交，對中國尤其如此。

在中方公布的通話內容中，習近平 上來就向拜登指出，兩國關係在三藩市會晤後消極因素有所增加，需要引起雙方高度重視。這顯然是衝著拜登政府今年以來在科技方面對中國的打壓加重講的。之前美國對中國技術的打壓主要在晶片 等半導體領域，但現在擴展到AI、電動汽車、起重機等領域，甚至針對中國的單一公司進行立法，要把它趕出美國市場。

拜登政府的做法當然會令中方生氣，習後面還會談到這點，直言美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長，不是「去風險」，而是製造風險。美國所以要不遺餘力地打壓中國，在習看來，是對中國的戰略認知出了問題，這「第一粒紐扣」沒有扣好。

習說的戰略認知問題，也就是美方要塑造一個怎樣的美中關係，把美中關係帶向何方，不把這個問題搞清，兩國關係就會麻煩不斷。但美國在這個問題上其實是非常清楚的，和中國的關係就是戰略競爭。可習不這麼認為，既然中美兩個大國不能不來往、不能不打交道，就不能搞衝突對抗，而要相互尊重、和平共處、合作共贏，用他的話說，沿著穩定、健康、可持續的道路向前走。但現在拜登政府的做法好像在走回頭路，在穩定雙邊關係，管控分歧的口號下，不斷挑戰中國的利益。這樣下去會出大問題的，尤其考慮到大選年的特殊情況，所以習提出今年中美關係要堅持三大原則，即和為貴，穩為重，信為本，告誡拜登堅守不衝突不對抗的底線，提升對中美關係的正面預期；要不折騰、不挑事、不越界，用行動兌現各自承諾，將「三藩市願景」轉為「實景」。

應該說，習已預感到美國大選會給中美關係帶來破壞性影響。這種破壞性影響將主要表現在支持台灣和大陸對抗，以及無休止地打壓中國的科技這兩個問題上。因此他要再次強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，對於「台獨」勢力分裂活動和外部縱容支持，不會聽之任之，要拜登把不支持「台獨」的積極表態落實到行動上。同時他也表示，如果拜登政府執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方也不會坐視不管。一個「不會聽之任之」，一個「不會坐視不管」，看起來有一種軟中帶硬的警告意味。

中國在台灣問題上對美國發出的警告，太多了，沒什麼稀奇，倒是「不會坐視不管」這句話值得重視，因為它曾經在朝鮮戰場也出現過。當年韓戰爆發，周恩來警告美軍不要越過三八線，說的就是這句話。可惜美國置若罔聞，不把中國的警告當回事，結果毛果然派出了志願軍赴朝作戰。中國的外交辭令，常用帶有某種歷史意涵的詞句來表達對對手的警告意思，最典型的就是「勿謂言之不預」，但外國人不一定理解這裡面的弦外之音。當「不會坐視不管」這句話從習口中說出，熟悉韓戰這段歷史的人知道，中國已做好對美國在大選年繼續打壓高科技企業的報復準備。

可見，習這次同拜登通話，態度其實是不太客氣的。大概習覺得拜登因受制於美國政治，說一套做一套，不像個國家領導人。但作為一國總統，不能因你的內政問題承諾過的事就不去做，所以，他要提醒拜登，該兌現你的諾言了。