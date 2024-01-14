習強調鬥爭 但不升級抗美

今年的中國外交會怎麼做，去年底召開的中共 中央外事工作會議也許會告訴我們答案。這個四、五年舉行一次的外事會議，用習近平 自己的話說，分析了當前和今後一個時期的國際形勢和外部環境，明確了對外工作目標方向、指導原則、戰略部署、基本任務。

以「中央外事工作會議」名義舉行的外事會議，最早是在2006年。那是在胡錦濤的第一任期，但胡的第二任期並未召開外事會議。習上台後，組建了中央外事工作領導小組，親任主任，並於2014召開了中共改革以來第二次中央外事工作會議，爾後在2018年召開了第三次，這次是第四次。

根據官媒報導，此次會議評價過去十年的外交工作，指經歷了不少大風大浪，戰勝了各種困難挑戰，開創了中國特色大國外交新局面，中國外交的戰略自主性和主動性顯著增強，已成為更具國際影響力、創新引領力、道義感召力的負責任大國。而展望未來，中國特色大國外交將進入一個可以更有作為的新階段，要開闢中國外交理論與實踐新境界，塑造中國和世界關係新格局，把中國國際影響力、感召力、塑造力提升到新高度。這就是習近平在未來幾年為中國外交規劃的目標任務。

習氏外交的核心理念是「構建人類命運共同體」，會議把它提到建設一個什麼樣的世界，以及怎樣建設這個世界中國給出的方案高度，其要義包括五部分，即以建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界為努力目標；以推動共商共建共用的全球治理為實現路徑；以踐行全人類共同價值為普遍遵循；以推動構建新型國際關係為基本支撐；以落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為戰略引領；以高品質共建「一帶一路 」為實踐平台。

如果說，構建人類命運共同體是習氏外交的總目標，今後幾年的外交工作任務就是將它具體落實在宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化兩個方面。現在目標有了，任務也明確，但差一支過得硬的隊伍去推動。毛曾講過，路線確定後，幹部就是決定因素，習也繼承了毛的這個思想，在駐外使節會上，表示要將駐外使節打造成一支對黨忠誠、勇於擔當、敢鬥善鬥、紀律嚴明的外交鐵軍，由這支外交鐵軍去實現他的願景和目標。

那如何去實現？習在外事會議上提出，外交工作要做到守正創新，加強思想理論武裝，深化體制機制改革，並堅持外交大權在中央，由中央集中統一領導，強化黨領導對外工作的體制機制。這基本是會議總結的中國特色大國外交的十個成就和六個經驗裡的內容。看這些成就和經驗，有三個詞要特別關注，它們是鬥爭精神、守正創新和集中統一領導，這在駐外使節會上也有強調。鬥爭精神既有具體所指，即會議提出的「強權政治與霸凌行徑」，也是針對外部環境的波譎雲詭，外事工作者要有一股昂揚鬥志；守正創新強調既要堅守中國外交的優良傳統和根本方向，但又不能墨守成規，敢於開拓進取，推動理論和實踐創新；集中統一領導則指外交大權必須由黨中央統領，外交系統和各涉外部門不能自行其是，要聽黨中央號令，確保令行禁止，步調一致，實際上就是聽從習的指揮。

不過，從外交實踐看，習時代的外交可謂守正有餘，創新不足，原因恰恰出在對鬥爭精神的強調以及過於突出集中統一領導上。看重鬥爭，一人說了算，就不可能有創新。雖如此，本次外事工作會議在對未來形勢的判斷上，傳達出一種樂觀積極有為的基調，這意味著習對未來形勢的掌握有些自信，也不願升級同美對抗，或者在和其他國家有爭議和衝突的事件上激化矛盾，升級事態，可能更多選擇發展同全球南方國家的關係，用好上合組織、金磚機制等多邊機制，來提升中國的國際影響力，扮演好中國在國際事務中的角色。

這一點亦可從中聯部部長劉建超日前在美的一番表態來印證。他在和美國智庫的交流中表示，中國不會另起爐灶，再搞一套所謂新秩序。這麼講顯然是要讓美國放心，我不會挑戰你現在的霸權。