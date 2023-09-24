中國是「全球南方」抑或「全球東方」

「全球南方」這個概念自年初慕尼黑安全會議起，不但在國際關係學界，也在國際組織和會議中頻繁使用。比如5月在日本召開的G7 峰會，以及前不久在南非召開的金磚國家會議，在印度 召開的G20峰會及最近在古巴舉行的「77國集團+中國」會議，還有正在舉行的聯大會議，都打出了「全球南方」的旗號。印度媒體就宣稱，印度通過G20會議，成功成為全球南方國家的領導者。

中國自詡世界最大的發展中國家，也是當然的全球南方國家。王毅在金磚國家會議以及中紀委書記李希在「77國集團+中國」會議的發言中都強調，中國是永遠的全球南方國家。從人均GDP看，中國確實還是發展中國家或全球南方國家，但從經濟總量、對外援助、科技水準、軍事能力等指標看，中國又不是傳統意義上的發展中國家，而具有發達國家的特徵，因此美國國會才會通過法案，剝奪中國發展中國家的身份，把中國劃入發達國家行列。

按詞索意，「全球南方」理應指地理南方的廣大發展中國家，包括南部非洲、東南亞部分國家、太平洋島國和南美。中國在地理位置上屬於北方，但大概沒人從這個角度來定義「全球南方」。學術界對「全球南方」雖沒有一個統一定義，但大意是指在美國和西方主導的世界體系中經濟欠發達、政治上主張多元化的弱勢國家。它們大部分是亞、非、拉國家。就此而言，「全球南方」和發展中國家有很大重疊。不過，後者更多強調的是它的經濟屬性，而前者的含義要更廣，除經濟屬性外，也包含政治和價值觀強調多元化。

近年來，全球南方國家的自主意識有明顯增強，尤其在俄烏戰爭發生後，圍繞著是否制裁俄羅斯 的問題，全球南方國家有所分化，沒有一面倒追隨西方。在重大的國際議題上，以全球南方國家組成的地區和區域集團，現在也不斷發聲，逐漸發展成某種全球政治共同體，這使得全球南方國家的地緣政治價值凸顯，成為大國或准大國爭奪的對象。此乃中國為什麼要死守自己是全球南方國家的原因，將自己打扮成全球南方國家的一員，為全球南方的利益出頭，意在爭取它們對中國的支持。這也是美國為什麼要把中國從發展中國家除名的原因，拆散中國和發展中國家或全球南方國家的關係。

雖然從單個國家來說，多數全球南方國家的力量還是很弱的，在國際上無法有效維護自身權益，然而，由於全球南方國家占世界的多數，把每個全球南方國家的力量加起來，就使得大國不能小覷。另外，全球南方國家展示了某種共同體特徵，不但大國想拉攏它，即使在全球南方國家內部，相對有實力的國家也在互相爭奪影響力。最明顯的就是印度，藉著近年快速的經濟增長，當仁不讓自封全球南方國家的領頭羊，以挑戰中國事實上在全球南方國家的地位和影響力。今年1月，印度邀請120多個發展中國家參與「全球南方之聲峰會」，把中國排除在外。除了印度，俄羅斯、巴西和南非，也都在全球南方國家內部躍躍欲試。

西方為和中國爭奪地緣政治影響力，加大了對全球南方國家的支持力度，今年的G7會議設置了一個「加強與全球南方的聯繫」議程，邀請了一些有代表性的發展中國家與會，但中國未獲邀請。它們還力挺印度和中國競爭全球南方的領導者角色，其中採取的一個手段，是西方戰略界和輿論，將中國和全球南方國家剝離，不認同中國全球南方國家的身份，他們提出了一個概念，「全球東方」，將中國劃入全球東方集團。例如芬蘭前總理亞歷山大·斯圖布主張，未來的世界秩序將由「全球西方」、「全球南方」以及由中國、俄羅斯、伊朗等構成的「全球東方」之間的權力三角決定。

如果說，「全球南方」和「全球北方」對應，「全球東方」就是和「全球西方」對應。顯然，「全球東方」這個概念，是從意識形態的角度提出的，更多強調它的意識形態特性。

中國當然不樂於接受西方加於自己的這個標籤，在中國看來，把自己和俄、朝、伊等劃入所謂「全球東方」，明顯帶有惡意，意味著這是個「邪惡軸心」，意在從道德上醜化和抹黑中國。西方戰略界是否懷有這種「邪惡」目的，先放在一邊，問題在於，這種劃分是否屬實。若屬實，就怪不得人家這樣分了。