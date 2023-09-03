直視危疑震撼的中國經濟

隨著房地產 企業接連爆發事故，首居一指的碧桂園集團與中植系都難以避禍，種種危言一時甚囂塵上，進而對整體中國大陸經濟是否難逃一劫，亦深以為憂。

大陸房地產市場的確問題重重。由於直接、間接與其關聯的經濟活動占經濟總體三成上下，倘若市場果真爆發難以收拾的危機，對基本上已十分脆弱的大陸經濟而言，確實影響深重。

當前中國大陸正面對重重危機。年初至今，拖累其經濟最重大的，是出口衰退難以挽救的局面。一開始尚能歸咎於全球市場深受新冠疫情及烏俄戰爭打擊，景況低迷；但市場景氣逐漸恢復，尤其美國市場進口回升之際，方才發現，實情並非如此；當美國大量增加對墨西哥、東協進口時，對大陸的進口反而節節衰退；不僅美國如此，類似情況也出現在他國，尤其是美國的盟邦之間。顯然自川普帶頭抗中以來，美國的反中情緒日益高亢，並波及其他國家。因此，大陸出口減少之勢，必愈演愈烈，難見止息。由於出口是帶動大陸經濟成長另一主要動力，如今也將成為拖累其經濟復甦的一大阻力。

近30年來，投資 快速增加一直是加速大陸經濟成長的另一重要推力。但是中共 當局前幾年強硬的清零封控，尤其對做為製造與貿易重鎮的上海甫結束的封控，影響外來投資極巨。一旦在危疑戒懼之下退出大陸市場，於今日美中對抗極度升高的氣氛下，要再回頭，恐怕不易。

這三股推動經濟的主力都出現如此頹勢，不僅短期，恐怕相當時間之內，大陸經濟都會欲振乏力。除此之外，卅年來推動大陸經濟高速增長，使其得以躋身全球第二大經濟體的加工出口業；一方面早在2008年就隨著汪洋等所鼓吹的「騰籠換鳥」政策被棄如敝屣；一方面則因卅年的「一胎化」政策強壓人口成長，目前甚至已由正轉負，也根本失卻廉價勞動的致勝優勢；因而早已失去推動工業增長的力量。全面欲取而代之的科技業目前被美國鎖定為全面封鎖的標靶，擁有再強的競爭實力也無用武之地。

其實除了美國為完全擊潰潛在競爭對手所造成的諸多傷害之外，上述各項拖累經濟的因素之中，其餘都是過度自信而專業不足的中共當局一手造成。

不容諱言，2008年之前的30年，大陸經濟飛躍成長，完全是師法台灣的加工出口業策略而獲。根據台灣的發展經驗及其他後起之秀的傲人成效，我們必須承認這是人多民貧落後國家唯一的晉身之道，大陸亦不例外。但一旦脫離此軌道，飛躍之勢必急轉直下，回到與先進國家同步的慢速發展。中共見不及此，又未及早跳出「一胎化」的陷阱，經濟減速，早在意料之中。

但習於高速成長的中共當局，為了挽救頹勢，維持表面的繁榮，十餘年來一面放縱房地產商，以超高槓桿與地方政府狼狽為奸，狂推三、四線城市住屋建築；一面又放任地方政府以城市建設投資為名，大發「城投債」，狂建高鐵、高速公路等基礎設施。以貴州為例，到去年底已建設高速公路8331公里，甚至高於全日本的7800公里。這種狂濫建設固然推高了地方與全國的經濟成長，但城投債無力償還，總金額高達54兆人民幣，利息即占去地方政府收入的三成。

中共當局此刻正忙於為房地產市場解套，以期快速解決爛尾樓問題，緩和房地產融資壓力。其餘所能為力的就是以各種手段擴張國內消費，以彌補出口及投資的巨大缺口，但杯水車薪，前途不容樂觀。（作者為經濟評論者）