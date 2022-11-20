拜習會超預期，但也只能是鬥而不破

本周最重要的事情，莫過於拜習會。兩人終於在時隔10年後，面對面談了三個多小時，根據中方的介紹，二人的會談用的是同步傳譯，可見對雙方來說，確實有許多事情需要討論。

會談前，國際輿論普遍不看好這次見面，認為其意義也就是為談而談，保持一個兩國領導人溝通的管道，雙方談不出什麼東西。原因當然是美國在不停地打壓中國，尤其是在晶片等半導體行業拉攏、施壓盟友跟進對中國斷供。就華盛頓對中國的晶片限制而言，實際是把中國當敵國看待。另外，拜登 在行前也放話，要同習聊兩國關係的地基和紅線問題，不會對中國做出根本性讓步。在這種氛圍下，指望雙方談出實質性成果，是不現實的。

不過，會後雙方的會談紀要顯示要好於預期。從媒體發布的兩人握手的新聞照看，都笑容滿面，看起來的確像一對久未謀面的老友，而不是仇敵。肢體語言已經預告了兩人的會談不會有火藥味，倒像是舊友之間的促膝談心。要是換了拜登和普亭在G20見面，肯定不會是笑顏逐開，很可能是怒目相視。

根據白宮的聲明，拜登把對習該說的都說到了，他要表達的重點是，美國會對中國進行激烈競爭，但要避免競爭演變成衝突，因此雙方既要設立護欄，又要確立底線，這大概是拜登所言的「地基」含義。而據王毅介紹，習也要跟拜登探尋兩國正確的相處之道。顯然，地基也好，相處之道也罷，台灣都是繞不過去的必談議題。

習這次對台灣問題又有新的表述，稱「是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。前一句「核心利益中的核心」，之前王毅同布林肯 強調過，後兩句則是習第一次說。習在這兒是要告訴拜登，美國真要建地基，最好不要虛化掏空一中原則，對中國打台灣牌，把台灣作為牽制中國的地緣政治工具。

說此次拜習會超預期，不在於前面講的這些，上述話題基本還是各說各話，只是氣氛比較融洽或友善，而是雙方有談下去的願望。兩人責成外交安全團隊持續開展戰略溝通，跟進後續討論和工作，兩國財金、經貿團隊將圍繞宏觀經濟政策、中美經貿關係、農業公共衛生和氣候等問題進行溝通與協調，並且中方同意布林肯明年初訪華。

要知道，在裴洛西訪台後，北京 對美國祭出了八項制裁，中斷了中美之間幾乎所有的事務性交流，其中包括兩軍的交流和氣候問題談判。布林肯的訪華，可以看作兩國劍拔弩張關係趨緩的一個明顯信號。拜登政府上台快兩年，華盛頓踏上中國土地的最高官員，是氣候特使凱瑞。布林肯能夠訪問北京，美中合作的氛圍似乎又回來了。

拜習會讓沒有最壞、只有更壞的美中關係，暫時止損回穩，但是，它能走多遠，會不會有一個小陽春出現，仍然非常不樂觀。因為美中的競爭或者對抗是結構性的，從川普到拜登，雖然白宮的主人可以換，但這個基調不會改變。

拜登上台之初，外界曾認為他會改變川普時期對中國的一些魯莽做法，比如取消對中國商品的懲罰性關稅，然而拜登的抗中路線走得比川普更遠更全面。華盛頓已經鎖定中國是它唯一的系統性競爭對手，投資、結盟和競爭的對華三原則主軸是競爭，兼顧對抗與合作，競爭也基本是零和博弈，接近對抗，這和北京希望的以合作為主，競爭和對抗為輔的中美關係是不一樣的。

從這個角度說，正如中國官方學者解讀拜習會時提醒的，習講兩國關係「重回正軌」，可能更多地還是反映出中方的美好願景，而美方沒有這種預期。在這樣一個大的時代背景下，美國沒有政治人物能夠逆勢而動，現階段也沒有力量可以逆轉。

既如此，又如何來看待雙方對會談釋出的「友善」氣氛？從拜登的角度講，有兩個因素，一是他確實感受到美中對抗有失控的風險，而這對美國未必有利，因此須及時刹車；二是美國這次中期選舉，民主黨的表現好於預期，讓他在處理美中關係時少受國內政治的牽制，假如中期選舉民主黨大輸，拜登在內政方面基本跛腳，而他又想競選下屆總統，就只能更強硬地打抗中牌。

但共和黨掌控眾議院還是對拜登形成了一定的牽制，共和黨比民主黨更反中，拜登能否抵制共和黨要求對華採取更具對抗性政策的壓力，是個未知數，從他無法或不願勸阻裴洛西訪台一事看，很可能抵制不了。而習也不會真相信拜登在會談中的新承諾。兩國關係大概只能做到北京說的鬥而不破。