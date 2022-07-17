韋伯 望向宇宙深處的巨眼

耗資140億美元，長達15年的製造測試，背負了人類極高期望的韋伯望遠鏡 ，終於展現了初步成就。雖然只有幾張照片，但每張照片細膩絕倫，科學內涵浩如煙海，顯示了驚人的成果，更令人欣喜的，是這個過程才剛剛開始！

詹姆斯韋伯是美國航太總署的第二任署長，他在任內推動了阿波羅計畫，也開啟了遙遠行星的探測任務，貢獻卓著，才能追隨哈伯之後，名字掛在第二個大型太空 望遠鏡之上。

韋伯不是哈伯的接班人，哈伯望遠鏡是單一鏡面，口徑只有2.4米，韋伯則由18面六角形鏡子組成，口徑大約6.5米，望遠鏡的威力在集光「面積」，因此韋伯的鏡面比哈伯要大上六倍，觀測能力超過百倍。

哈伯望遠鏡在離地570公里的低軌道上運行，韋伯望遠鏡則被送到離地球150萬公里遠的拉格朗日第二點上，大約是四倍的地月距離，在這一點上太陽和地球的重力互相平衡，所以韋伯會和太陽及地球三者排成一線，相對靜止，跟著地球繞太陽公轉。

就因為兩者位置天差地遠，從觀測的視野來說，韋伯完勝哈伯！我們把地球看做是一個直徑20公分的球，那哈伯就在貼著地面1公分高的軌道中運行，可想而知，地球嚴重遮擋了哈伯的觀測視野。韋伯就沒這個煩惱，我們要是坐在韋伯望遠鏡上，回望150萬公里以外的地球，就像是在看夜空中的一輪明月，然後可以怡然自得地從四面八方觀察宇宙。

哈伯在1990年4月24日發射，到今年剛過了32歲生日，原先NASA 計畫在2011年就要把哈伯「叫下來」，因為韋伯預計要在2012年升空，NASA估計同時養兩批操作人員經費不夠，所以想提早將哈伯導入大氣焚毀，但學界抵死不從，因為NASA半數以上任務都沒有準時發射，沒想到這次更離譜，一拖就是十年，到了2021年的聖誕節韋伯才發射，還好，哈伯到現在雖略顯老態，但仍健康硬朗。

韋伯也有自己的苦惱，就因為鏡面直徑太大，所以需要左右摺起，上了太空再一左一右打開，再一寸一寸地拉開行軍床似的太陽能板，多一個動作點，就多一次出錯的可能，從發射到完成測試的半年之間，韋伯總共有1萬多個動作點，任何一點出了錯，整個任務就會報銷，因為韋伯不比哈伯，哈伯在地球低軌道中，可以由太空梭抓住後放在尾巴上仔細維修，修好後再放回軌道中，30年間哈伯總共進行過五次維修任務，韋伯就無法享受這種「到府維修」的奢侈，它在150萬公里以外，萬一壞了，就會變成有史以來最昂貴的笑話，我想在過去這半年多裡，操作團隊的科學家心臟真的要很強。

韋伯主要觀測的波段在紅外缐，它的科學目標有二，一是早期宇宙，另一是系外行星。早期宇宙的天體所發出的光缐，無論是紫外或可見光，都因為宇宙膨脹而降低能量，落到了紅外波段。而系外行星不發光，在低能量的紅外波段才看得到，這是韋伯選用紅外波段的主要原因。

所以我們看到韋伯精采照片上的繽紛天體，其實都不是它們真實的顏色，因為人類肉眼對紅外無感，那些天體的顏色都是觀測者後來（根據各人的審美觀）依波段加上的假色，但大家看得高興就好，我只是在這兒焚琴煮鶴。

不過話說回來，韋伯的集光能力大幅超越哈伯，自然看得又遠又深，很快地宇宙學的教科書又會大幅改寫，我們也才會發現，在對宇宙的認知上，我們仍活在哥白尼的時代之前…。（作者為台大物理系及天文所教授）