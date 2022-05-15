墮胎權判決提前曝光的效應

通常美國最高法院在每年6月底會期結束前，宣布重大判決結果。不過5月初「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）的判決意見，竟提前流出，震驚美國政壇及與此議題相關的非政府組織。由於這個判決意見提前曝光，推翻近50年保障婦女墮胎 權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，至少有三項政治效應。

首先，提前曝光或洩密，可說是最高法院史上最嚴重一次，也難怪首席大法官羅伯茲 震怒，要求展開調查。過去，判決內部討論有被媒體記者披露過，也有提前預測判決結果，讓高院展開調查。2019年一項有關性別歧視審理時，華爾街日報社論預警羅伯茲和另一位川普任命戈薩奇大法官，有可能採自由派立場，判決結果一如預測。

以上這幾例僅是判決前，媒體提前揭露大法官投票動向，但這次網路媒體Politico卻掌握長達98頁艾里托撰寫的意見初稿，並將其完全公布，是前所未有現象。美國政治極化是眾所皆知事實，不僅國會，連最高法院大法官意識形態也反映這現象。不過，即使保守和自由派法官立場對立，但最高法院超然立場仍享崇高地位。然而，這次洩密卻傷害其威信，因該判決具高度政治性，是否有人想藉此改變大法官決定（不太可能遂其願），還是要提前讓各自陣營政治動員？羅伯茲或許能查出洩密對象，但不一定能確認其背後政治動機。

其次，在艾里托草擬意見書，不僅「羅訴韋德案」將被推翻，同時它也否定該案重要法理依據，就是憲法上沒有、但透過其他條文所推論出的隱私權。法條主義（textualism）信奉者的一項主張，就是大法官應依憲法條文為判決基礎，而不是自行創造條文中沒有的權利，墮胎權則是來自憲法第一、三、四、五，及九增修條文所固有（inherent）的隱私權，不是明文規定者。如果這是保守派大法官立場，儘管艾里托僅針對「羅訴韋德案」表達立場，但首創隱私權的避孕權、異族通婚權、同性戀權益及同性戀婚姻等判決，是否也會因法條主義堅持，不再受憲法保障，是後續各界關切的話題。

最後，這議題的高度爭議性將會促使兩黨積極分子強力動員。自由派當然希望四年前讓其重返國會眾議院多數的郊區婦女，能夠再次出來投票，讓民主黨期中選舉選情注入一股活水，起死回生。共和黨支持者看到川普任命的三位大法官，是這次纏鬥多年「羅訴韋德案」逆轉關鍵，將會更願意力挺川普參加2024年總統大選。

不僅是聯邦層次，各州議員選舉也變得重要，因為「羅訴韋德案」推翻意味著許多州禁止墮胎法律將自動生效。民主黨占多數的西岸及東部16州及哥倫比亞特區，由於州法律保障墮胎，因此婦女的選擇權仍然存在。然而，在較為保守的南部、中西部及洛磯山脈的一些紅州，只要沒有「羅訴韋德案」規範，婦女就沒有墮胎權利，另外一些州則是會配合高院判決，制定法律限制墮胎。這兩者（有保障及沒保障）地圖，和2020年總統大選選舉人地圖（electoral map）高度重疊，但也包括幾個相異搖擺州，如威斯康辛、亞利桑納、喬治亞和密西根州，因此這些州議會選舉，將會決定女性州民墮胎權是否被剝奪，而州議會立法具重大影響。當然，若是雙方都進行強烈政治動員，也會影響除密西根以外三州五五波聯邦參議員選舉。

（作者為政大國關中心兼任研究員）