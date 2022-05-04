科技大公司 恐讓民主枯萎

全球最富有的人、電動車特斯拉執行長馬斯克 花下巨資購買網站推特 （Twitter.com），由於推特是很多政治人物和網紅和影視明星的言論擴音器，現在等於受控在一個科技狂人的手裡，這讓所有推民（Twitter Citizen）非常擔心，雖然馬斯克一直強調言論自由的重要，並說「我希望即使是我最嚴厲的批評者也能留在推特上，因為這就是言論自由的意義」。

大家對推特未來的關心凸顯了這些科技公司的社交媒體網站已經具有非凡無比的影響力，網軍、假消息（disinformation）和誤消息（misinformation）的無所不在，已經讓一個以信任為基礎的民主社會岌岌可危。

最近美國前總統歐巴馬 在史丹福大學演講，談到「如何創造和使用資訊以及虛假信息對民主構成的威脅」，他問觀眾說：「我們是要讓民主枯萎，還是我們要讓民主更好？」其關鍵就在於如何控制網路上虛假信息的威脅，包括由人工智慧導致的深假（deepfake）技術。

推特和臉書等社群網站提供每個人個性化的、不同的新聞摘要，這些摘要主要由科技公司神祕的演算法來提供，演算法通常會獎勵最聳動和最多人看的內容，因為這讓人流連網站而讓這些科技公司獲利。而且每個人接收到的消息和所看到的內容都不同，這讓民主變得更加複雜，因為大家很難有共識。

重點是大家都不承認自己有偏見，都不知道這些偏見是由於自己受到演算法微妙的操縱，而接收到扭曲的信息。演算法通常偏好煽動性的內容，網路匿名的保護更讓有心者肆無忌憚。但科技公司絕不承認他們有錯，演算法也都說是商業機密而不公開。

歐巴馬說他的總統任期後半段愈來愈集中在處理虛假信息上，以及應該如何處理大型科技公司所擁有的基本上不受約束的權力。他特別提到被操縱的2016年和2020年選舉，以及反疫苗接種情緒的抬頭，也坦率地表達了自己對川普當選的遺憾，稱他的政府早就知道俄國有動機操縱美國的選舉，但他低估了這些網軍和網路假消息的威力。

更多的監管和更透明的社交媒體運作是改善的方法之一，但前提是政府和這些科技大廠要有決心引進新的制度和技術，來改進虛假信息的偵測和避免其散布。尤其是監管，許多科技公司都強烈反對。但國家以公共安全的名義監管新技術的歷史悠久，從汽車到飛機再到處方藥等等，雖然公司最初總是抱怨監管會扼殺創新並摧毀行業，但事實是良好的監管環境通常最終會刺激創新，因為它提高了安全和品質的標準，監管和創新是可以共存的。

互聯網是一種工具。社交媒體是一種工具。歸根結柢，工具並不能控制我們，是我們在控制和使用它們，只要我們有決心，我們應該可以改造它們。

（作者為台北商業大學資研所教授）