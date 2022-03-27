淨零排放目標下 綠色金融更形重要

俄烏戰爭後，戰火循著能源及糧食供應鏈 燒向全球，也讓日益嚴重的通膨問題雪上加霜。金屬及農作物價格之外，原油及天然氣等化石燃料的價格，同步因為供需失衡而大幅飆漲；綠能的發展在此背景下，不但更具條件，也更見需求。

去年11月，由全球近200個國家經過15天談判後，達成「格拉斯哥氣候協定」，這是有史以來第一個提及化石燃料議題的聯合國氣候協定；這個協定也對未來世界的能源轉型走向，造成關鍵影響。

相較於上回（2015年）的巴黎協定，格拉斯哥協定更進一步提高目標，訂定本世紀結束前的全球均溫，相較於19世紀工業化前的氣溫增幅，應小於攝氏1.5五度（而非攝氏2度）；而為了達成目標，巴黎協定中原定2050年前須達到的「淨零碳排放」，也因此改為更加嚴峻的「淨零排放」：也就是不僅是二氧化碳，更是所有例如甲烷等溫室氣體排放量，都要達到淨零的標準。另外，自巴黎協定後，原本在2019年底前有67個國家宣布承諾「2050淨零碳排」，但現在已增加至136個國家承諾格拉斯哥協定的「2050淨零排放」。

歐盟去年首度提出「碳邊境調整機制」（俗稱碳關稅 ），預計將針對在原產地「不須負擔碳排費用」的進口貨品，徵收碳關稅；規畫自明年開始試行，2026年起全面生效。此碳關稅的規畫，雖然尚未完成立法，但例如美國等其他許多國家，也都已紛紛熱烈響應中。此外，許多國際大廠近年來陸續設下要求其供應鏈廠商的「百分百綠電」規範；台灣若無法加強發展綠電來源，勢必衝擊相關產業在國際供應鏈中的地位。綠能及減排，也因此已不僅是單純的能源轉型或環境保護議題，更是台灣出口產業是否持續具備國際競爭力的生存議題。

但問題是，不論是再生能源或減排的投資，以及進行碳排查或碳驗證等行為，都需要相當一筆經費；若期待台灣的產業（尤其是中小企業）能夠積極投入，金融的支持，也就是綠色金融，因此更形關鍵。

一般而言，凡是協助企業適應氣候變遷，達到降低溫室氣體排放的各種資金安排，都屬於綠色金融的範圍；包括綠色投融資、綠色債券 、綠色股票基金、綠色保險，以及一些綠色衍生性金融商品等。

國際上，從事綠色活動的最大宗資金來源，仍屬綠色債券。全球第一檔綠色債券，是由世界銀行在2008年發行，自此成長極為快速；穆迪信評估計今年全球綠色債的發行量將達7750億美元，為今年估計1兆3500億美元永續債券發行的最大項目（永續債券包括綠色債券、社會責任債券及可持續發展等ESG債券）。

另外，全球綠色債券的發行單位包括國際機構、各國政府、地方政府、金融機構及企業等；其中尤其若為政府的發行，更能減少「漂綠」的疑慮。國際上，政府相關單位的發行數量占比也高達36%；例如美國去年發行了218億美元的「地方政府綠色債券」，用以支持綠建築、水資源投資、大眾運輸、綠色能源等建設。相較於台灣迄今僅累計發行80檔綠債，且多數為金融機構或少數幾家企業所發行；政府的角色，應可加強。（作者為香港北威國際集團董事總經理、台灣大學財務金融系兼任教授）