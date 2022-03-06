體育歸政治 政治歸體育

在俄羅斯入侵烏克蘭後，世界足總做出懲罰決定，3月底世界杯資格賽俄國 將無法以國家名義出賽，比賽不能出現國旗國歌，球迷也不准進場。其實因為國家級禁藥醜聞，最近幾屆奧運俄羅斯已經失去國家資格，單項協會卻仍有強迫選手濫用藥物情事，換句話說，他們應該對處罰模式早就無感了。

對足總處置，歐洲各國普遍感到不滿，要求將俄國整個踢出世界足壇。目前世界排30多名的俄羅斯足球隊原本將在主場出戰波蘭，再與捷克或瑞典爭取年底世界盃資格，現在三個國家都拒絕與他們交手，就算換地點換隊名也沒用。

這些抵制風潮，是體壇針對普亭 殺戮行徑迅速作出的反應。除了世界杯外，職業足壇各隊紛紛跟俄國贊助廠商切斷關係，英國曼聯取消俄羅斯國航4000萬英鎊合約，德國沙爾克04隊不但拿掉球衣上俄羅斯石油公司名字，還用「烏克蘭自由」宣言取代；歐洲冠軍聯賽亦與俄羅斯石油解約，並且把5月比賽從聖彼得堡換到法國巴黎。

在同一時間，F1方程式賽車取消9月俄國索契賽事，哈斯車隊考慮跟旗下車手馬澤平分道揚鑣，因為他父親是白俄羅斯 裔巨富，而且是普亭盟友；此外，莫斯科網球公開賽停辦，芬蘭赫爾辛基冰球隊退出俄羅斯職業聯盟，立陶宛兩支球隊離開俄國職籃，甚至連歐洲歌唱大賽都把俄國逐出門外。

連串抵制如果要全部寫完，篇幅肯定不夠，更不用說出稿時又會有新發展。此刻再來回顧「體育歸體育，政治歸政治」這種說法，人們一定會有跟過去不同的感想。事實上，就連在奧運期間不准選手表達政治意見的國際奧會都已經發聲，要求全球各體育機構停止或遷移在俄羅斯與白俄羅斯舉辦的活動。換句話說，所有事情跟政治都分不開，體育並不例外。

北美職業冰球聯盟巨星奧維琴根是華盛頓首都隊隊長，他身為俄羅斯籍，在戰爭開始三天後終於表態反戰。「不管是誰在戰爭裡，俄羅斯、烏克蘭，或是任何國家，我們都活在一個世界上，需要讓世界和平」，奧維琴根說。他幾年前在社群媒體曾經應邀替普亭助選，甚至一直到今天個人背景照片還是兩人合照，這段宣言裡面並沒有點名批評總統，當然會讓許多人覺得誠意不夠，不過從相反角度來說，俄國當局聽到反戰也不會覺得開心。身為全球最知名俄籍冰球選手，面對現狀難免動輒得咎。

那麼，在體育與政治表態間該如何取捨呢？金融時報一篇報導引用分析師說法，認為「核心價值」是容易遵循的標準。個人與企業品牌依自己核心價值表態，如果認為俄國掀起戰爭違背人類基本規範，抵制與譴責即是唯一結果，後續影響只能甘願承擔，反之亦然。

而這個世界，讓人保持沉默的空間，已經越來越少。（作者為運動文學作家）