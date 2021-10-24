專家之眼／李雲迪嫖娼 真該「網上遊街」嗎？

李雲迪因嫖娼遭封殺。（取材自微博）

10月21日晚上，北京市公安局朝陽分局向社會通報「李某迪涉嫌嫖娼，並被行政拘留」的消息之後，中國官媒隨之大肆報導，中國央視網還評論李雲迪 是「自作孽不可活！」隔天，他就遭到中國音樂家協會的除名，他所代言的一系列產品以及參與的綜藝節目也隨之與之切割，一夕之間，李雲迪不只名利盡失，還可能遭到終身禁演的命運，然而，這是他該得的嗎？嫖娼有罪嗎？嫖娼是不道德的嗎？

在台灣 的法律體系裡面，嫖娼屬於犯法行為，在很多衛「道」人士眼中，嫖娼是不道德的。但我以為，嫖娼無罪，嫖娼更不涉及道德問題，就像要穿哪一件衣服、想吃中餐或西餐一樣，是個人的選擇，別人無從置喙，更不能以輿論或法律去定罪。有罪的，不是李雲迪們，而是以道德之名行壓迫之實的那些人，因為那些人傷害了當事人。換言之，道德的唯一標準，不是我的價值觀、我的信仰，而是那個行為本身有沒有傷害到別人，僅此而已。

全世界已經有很多國家把性交易合法了。例如德國在2001年12月20日通過性交易法（Prostitutionsgesetz），這部法律不再視性交易是違反道德的行為，並將性工作 者納入德國的醫療保險和社會安全體系。在一些國家，性交易不只合法，還是社會福利的組成之一：丹麥的身心障礙者一個月兩次的性消費全由丹麥政府支出、德國的窮人還能報銷購買威而鋼的費用。而台灣雖然已經讓同性能合法結婚，但在性交易上面，還是沒有真正的合法，仍然視性交易為不道德，仍需要我們繼續推動，使之實質上合法。

按台灣現行法律《社會秩序維護法》第80條規定，「對從事性交易的行為處新台幣3萬元以下罰鍰，但如果符合91條-1第一項至第三項之自治條例規定者不適用之」。那麼，這個但書所指為何？簡單的講，只要各地方政府制定自治條例，劃定專區，在專區內，性交易就是合法的。然而，至今，還沒有哪一個地方政府敢劃定專區，以至於法令上好似已經合法，實質上仍然非法。即使哪一天有地方政府敢設定紅燈區，但性交易必須在紅燈區進行，在專區之外，仍屬非法，換言之，「性交易」並沒有真正解禁，不只在法律上，在人們的道德觀念上也沒有解禁。

對於性交易是否合法的問題，應該回歸到憲法的層次來探討。憲法第 15條：「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障。」那麼，性工作屬不屬於憲法保障的範圍呢？依照聯合國通過《消除對婦女一切形式歧視公約》的規定：「婦女有自由選擇職業和工作的權利」。換言之，只要是女性自願選擇，而非被強迫的，就屬於憲法所保障的工作權。職業無貴賤，一個人要選擇什麼工作，只要不傷害人，就沒有被歧視、被禁止的理由。

憲法第22條還告訴我們：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」由此可以得出，買春應受到憲法的保障，因為它並沒有妨害社會秩序，也沒有危害公共利益，甚至是促進了公共利益，因為它不只減少了犯罪率，還能促進社會的祥和。一個以法律來壓抑性表達的社會，必然會造成更多的不幸。

李雲迪的嫖娼，引來整個中國媒體的撻伐，這種現象所代表的不是他所處的社會有多道德，相反的，代表了這個社會的虛偽。台灣社會應該以此案例為契機，重新檢討性交易的解禁以及道德綁架問題。