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經濟專欄／巨嬰幽靈猶存的台灣金融投資人

經濟日報「名家觀點」 范疇

這兒的「金融投資人」可以是散戶，也可是機構，甚至可泛指政府；只要是通過金融工具試圖獲利者，都在其內。

「巨嬰」一詞的流傳始於中國社會，泛指那些心智長不大的人，特指那些只要有奶水喝、就可躺平安然過日子、渾然不知凶險的人。

近半年來，台灣一些啟蒙較早的年輕人，察覺到了同屬「方塊字使用圈」的台灣，其實處處也可見到若隱若現的「巨嬰」現象，顯示中國巨嬰的幽靈依然盤梭在台灣的大街小巷、廟堂江湖之中。

若完整討論「巨嬰在台灣」，需要一本書的篇幅。此小文聚焦於餅乾的一角：金融投資人身上的巨嬰幽靈。

巨嬰的特徵之一，就是沒奶時就哭，有奶喝就笑。至於奶源何在、輸奶管的狀態、奶瓶破了沒有、誰喂的奶，那都不在巨嬰的心智框架（MindSet）內。

用時事舉例，在世界權力格局及疫情物流雙重激盪之下，外資湧入台灣股市、航運股價暴漲。於是巨嬰們爆樂。世界經濟一日數變，具有蝗蟲嗅覺的外資撤出台灣股市，航運股攔腰暴跌，於是巨嬰們爆哭。

巨嬰的心智天花板，只有那麼高；或者說，巨嬰腦中的存油量，只夠繞台灣島一圈。台灣雖然地理面積小，但是心理面積、智慧面積不能那樣小；如果心理、智慧超不過地理，台灣堪慮。

分幾個層次談。若以最世俗的層次 – 股市來看，有世界觀的金融投資人，心智上至少得知道所投入的股市之特性。例如，台灣股市是外資市，中國股市是政治市。因此，不懂全球資金流動的散戶最好對台股只做投資而不做投機，不懂中國政治險惡背景的人，投機中國股市無異飛蛾撲火，即使謹慎投資也終將被收割。

由散戶往上一層就是機構投資人。台灣在全球金融秩序中，生態位置處於末端；當然，這並不是因為體量太小，事實上台灣經濟體量在全球常態處於17-20位，個別行業如電子業，對世界還能舉足撼動。金融業生態處於全球末端，主要還是因為政治地位不確定，以及台灣政府在這種不確定性下的保守措施所致。

身處金融蜘蛛網的末端，台灣機構投資人，若本身就是巨嬰，或擺脫不了來自客戶的巨嬰心態壓力，就只能隨著蛛網的波動進行投資，而無法顧及蜘蛛本體的移動。視野降低，敏感度也就不足了。

地球正在頻臨減資或破產的兩難，世界金融正處於重整（Reset）或解體（collapse）的挑戰（見本專欄往文）。而台灣由於國際鏈接環節薄弱、國內社會巨嬰錮疾牽絆，往往對金融現象見樹不見林，只盯著眼前的好處，無視遠方的烏雲，從事金融分析者也多半只依賴短期的數據統計或技術分析，而放棄追溯金融歷史、疏於研究金融異像背後的全局動態。這種短視的慣性，本來是一種被迫的不幸，但久而久之，就變成行業中的一種「主動的被動」常態了。

政府，本來應該領導社會，由巨嬰轉為成人。但是，由於選票惡鬥，政府這機構在台灣，經常淪為巨嬰的照顧者、供奶者；奶水不夠時，就補以心靈雞湯。

拉回金融層面。世界當前面對的，絕對不是一場如1997、2001、2008的簡單「金融危機」，而是一場二戰以來的金融秩序乾坤大挪移。台灣的經濟實力和金融地位是不對稱的，後者遠遠落後於前者。

在金融秩序挪移過程中，這種不對稱性會給台灣帶來什麼樣的不對稱風險？台灣的政府、機構有在研究推敲嗎？散戶的普遍巨嬰心態，經得起那種衝擊嗎？台灣再不「轉大人」，恐怕會來不及。

（作者是「前哨預策」創辦人）

台灣 投資 中國

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