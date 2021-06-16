拜登聯手盟國對抗中國 初步奏效

美國總統拜登 上任後首次七大工業國家(G7)領袖會議已舉行完畢，會後公報顯示，美國在對抗中國 大陸的外交獲得初步勝利，也將影響未來G7國家與中國的互動關係。

此次峰會是拜登上台後首次出訪，藉以推動美國的外交理念與影響力。在抵達歐洲時，拜登便表示此行代表「美國回來了」，這也是他與前任總統川普在外交政策的差異之處。

川普四年內採行「美國優先 」政策，對國際組織及議題如有不符合美國利益之處興趣並不大，甚至採取退出動作。即使對歐洲的盟邦，如果不配合其外交理念也不假辭色，在任內與德法等歐盟領袖國家相處並不融洽，迫使德國總理梅克爾說出歐盟必須走自己的路。

然而自拜登上任後，改採多邊主義外交，注重國際參與及盟友合作，意欲恢復美國的國際領導地位。尤其是拜登政府將中國視為美國在全球最大競爭對手，更積極拉攏歐亞盟邦共同應付中國的挑戰。此次G7會議即是拜登抗中政策具體的實踐。

首先，拜登首次出訪就選擇歐洲，彰顯美國非常重視歐洲盟邦。這本是美國自二次大戰以來的外交傳統，美國與跨大西洋的盟邦間具有共同的文化與價值觀，而且英德法等國都是當前的國際政經大國，從現實主義的角度而言，美國要對抗中國與俄羅斯，也需強化此一歷史同盟關係。

拜登還特別先抵達會議地主國英國，並與英國首相強生簽署「新大西洋憲章」，以強化英美的特殊關係，也具有重要的外交及戰略意涵。

其次，在此次峰會議題設定及氛圍中，拜登均特別強調西方國家共同維護民主價值的重要性，以對抗中俄專制政治的挑戰，會後的公報內容已大致反映美國的期望。例如，公報首度提到G7領袖強調「台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵台海兩岸議題和平解決」，此一內容與美日峰會及美韓峰會的聯合聲明完全一致，顯然是拜登政府的一貫主張，說服其他國家領袖同意，寫入此次的公報中。

公報也提到「要提倡我們的價值，包括要求中國尊重人權和基本自由，特別是新疆方面和中英聯合聲明保障的香港人權與高度自治」，反映出G7的共同價值觀，批評中國對新疆及香港的人權政策，提到中英聯合聲明也呈現英國的主張。

公報也提到嚴重關切東海與南海形勢，並支持美國倡導的自由開放的印太戰略。G7也宣布新的全球基礎設施計畫，提供開發中國家基礎建設資金，也是針對大陸推行的「一帶一路」策略進行角力。

從此次峰會的結果而言，拜登的聯盟抗中政策已然奏效，代表西方世界的G7國家再度與美國立場一致，對中國採取競爭抗衡的政策，背後凝聚的基礎是共同的民主價值觀與對中國崛起的憂慮，但與冷戰時期的東西集團對抗也不相同，未來G7與中國仍呈現競合並存的關係。（作者為台灣淡江大學國際事務學院院長，轉載自聯合報）