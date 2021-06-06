拜登對中國戰略的間接路線

美國拜登 總統今年2月10日親臨五角大廈視導，並指示成立「中國 任務小組」，協調各部門觀點，提出整合性對中國政策建議。如今負責該小組的雷特納即將就任主管印太安全事務的助理部長，且總統訂下四個月期限將至，此刻乃歸納分析拜登對中國戰略之時。

在美中強權競賽的跑道上，川普與拜登兩位總統皆著眼於拉大美國的領先差距。川普以激烈手段，為中國的追趕製造障礙；拜登則以健身修德，試圖使美國自己腳程加快。川普之強攻硬上如直接戰略，拜登之迂迴夾擊如間接路線。

五角大廈的中國政策檢討，咸信將列為機密。然而從拜登上任以來之官方文獻、高層講話，及實際作為，尤其日前國安會亞洲事務協調總監坎伯，及中國與台灣事務資深主任羅森伯格，在史丹福大學「奧森伯格研討會」的雙主題演講，已勾勒出戰略部署與作戰圖像。

反轉內外線作戰。川普的「美國優先 」與扭曲的「例外主義」，造成了表面上顧盼自雄，實際上孤立寡助的形勢；不但未能抵銷中國全方位的「一帶一路」擴張，也因退群而減損在國際組織的主導能力。拜登尊多邊主義，重返國際組織，重建盟邦信任，從歐盟北約、印太四強之鞏固，先盟、後友、再接敵，試圖反轉成外線作戰。

印太躍為主戰場。美國建國以來，即使韓戰、越戰，始終循「重歐輕亞」的外交政策思維。既然北京倡言「東升西降」，自認「時與勢在中國這一邊」，拜登麾下策士終於轉變行之200年的重心，將印太置於歐洲之前。坎伯表示「最佳的對中政策實基於好的亞洲政策」，可見印太四方會談、區域安全機制將為對中戰略之先鋒。

制度價值延長賽。雖然與川普政府「中共非中國」有所不同，拜登政府仍對習近平的意識形態與對外戰略充滿深度質疑，視美中戰略對抗為民主與專政的制度競爭，亦為價值理念的擂台。坎伯所稱，致力恢復公平貿易、航行自由、前進軍事部署等傳統「作業系統」，涉及美國的核心利益，當然會力守不退。

朝秦暮楚非易事。在美中兩強長期爭霸局面形成後，賺錢靠中國，安全靠美國，兩面得利不選邊的時代，已難重返。拜登政府雖聲稱理解多國期盼同時與美中交好，但始終不忘在外交戰場逐次整理隊伍，以「棉裡藏針」的手腕，促使友盟國家幾乎一致附和美國的戰略。

美中同為核武強權，且為世界前兩大經濟體，「交往的時代已經結束」僅是相對於「競爭」新範式的一種表述，絕非重回上世紀的冷戰。在美國內有政爭、疫情、經濟壓力，外有敵友不同利益交錯的挑戰，拜登的國安及中國政策團隊當深知其大不易。

拜登對中戰略採行的間接路線，是一個耗費大工夫，必須周全多邊，考驗耐久的戰略選擇。美式民主與中共專政，山上之城與強國之夢，是時間的競賽，也是韌性的角力，但歷史不會終結。（作者為台灣淡江大學戰略研究所副教授，轉載自聯合報）