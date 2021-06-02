坎伯警告也留餘地 為美中定調

白宮國安會印太事務協調總監坎伯，5月26日在史丹福大學華爾特舒倫斯坦亞太研究所的研討會指出，美中交往(engagement)已走到盡頭，現在美、中兩國的主旋律是「激烈競爭」(keen competition)，將依照「戰略參數」(strategic parameters)來推動。中國 外交部發言人趙立堅27日回應說，美國 應避免過時的冷戰零和思維，不應搞「你死我活」的惡性競爭，否則只會導致衝突。雙方透過空中對話，充滿機鋒。彼此既相互警告，但也為對方留下餘地。

從坎伯的談話，可以看出拜登 總統對中國政策的四大面向。首先，拜登的對中政策是以盟國、夥伴與朋友為核心。在入閣之前，坎伯與白宮國安顧問蘇利文2019年9月聯名在《外交事務》(Foreign Affairs)期刊發表文章指出，美國外交的最大資產就是盟友。

國務卿布林肯也表示，美國作為單一國家，全國生產毛額不是很大，但加上盟國就非常可觀。

最近幾個月，美國動作頻仍，加速與主要盟國英、法、德、日、韓、澳、印、加發展關係，已對中國大陸形成壓力。

其次，拜登、布林肯、坎伯都認為中國領導人習近平沒有民主觀念、意識形態太強、權力欲望過人，認為獨裁一定會戰勝民主。

第三，他們認為中國是「全世界唯一具有足以挑戰美國綜合國力的國家」。

布林肯曾指出，「美國歡迎中國與我們競爭，也願與中國合作，但如中國選擇衝突，我們也隨時奉陪。」這次，坎伯特別指出，現在美、中兩國已從「交往」走到「激烈競爭」的「模式」(paradigm)，意味著美中交往已成過去式，未來雙方將進入長期的激烈競爭。

第四，坎伯是白宮國安會印太事務協調總監，當然對美國與盟國的最新動向瞭若指掌。從地緣戰略角度來看，坎伯認為印太地區將是美國與美國盟國今後最專注的地區。

而事實上，美國與日、印、澳、英、法、德等盟國最近的確在西太平洋的東海、台海、南海、孟加拉灣與印度洋活動頻仍，中國大陸感受到美國為首聯盟在印太地區「秀肌肉」的壓力。

此外，美國為首聯盟也成立了多元的「民主科技聯盟」(Democratic and Technological Alliance)， 包括「半導體聯盟」、「5G-6G發展聯盟」、「高科技出口管制聯盟」、「疫苗生產與研發樞紐」等，和中國與俄羅斯為首的16國聯盟，進行競爭。

當然，除了科技之外，軍事、貿易、基礎建設、超級電腦、人工智慧、網路安全與太空競賽也都是美中兩國激烈競爭的場域。

最後，儘管美中兩國激烈競爭，但雙方仍彼此為對方留了餘地。中方表示，希望競爭不要變成「你死我活」的零和遊戲，否則激烈競爭變成惡性競爭，難免會發生衝突。

以坎伯為代表的美方則提出，美國將依照華府設定的「戰略參數」對美、中的競爭態勢、動機、幅度、廣度、密度、中長程趨勢，隨時進行評估與預測。

顯然，美中兩國競大於合的趨勢已由美方定調定性，未來雙方競爭態勢是持續升高或下降，端視兩國與他們的盟國之互動而定。

（作者為台灣淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授，轉載自聯合報）