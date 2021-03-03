名家觀點／接班人危機會傾覆中共嗎？

中國 兩會本周召開，在中國政府剛宣布完成全面脫貧任務以及早前控制疫情之下，兩會氣氛可以想像將是樂觀的，北京會益發自信，李克強的政府工作報告和習近平 及其他中共 領導人發言，很可能會再唱起「時和勢在我們一邊」的調子。

觀察去年中國官方輿論宣傳，這種調子充斥，在今年第一場也是為全年定調的中共高級幹部研討班開班會的講話中，習明確提出這個論斷。在我看來，「時和勢在我們一邊」實際含義就是時間在中國一邊。

但時間真的在中國一邊嗎？我給「紐約時報」中文網的文章認為，中國最大危機不會是來自外部環境惡化，比如人們看到的美中對抗，而是內部，內部危機才是決定中國今後前途和中共命運的關鍵。而這個內部危機也不是一些人認為的某一群體對中共統治的不滿發生的反抗或局部動盪，大概率會是經濟危機，由經濟而社會，進而衝擊和動搖中共鐵桶般的統治。

文章刊出後，有朋友指出我的經濟危機論太單一，起碼還有一個因素會引發中共統治危機，就是接班人的內鬥。說實話，接班人問題我不是沒考慮，我知道很多人都把接班人危機看作很可能引爆中共統治危機甚至導致中共垮台的重要因素，我過去也持此種看法。但認真思考後，我排斥了這個因素。

按照一般邏輯，領袖獨裁在領袖掌權後期或不再做最高領導人後，在遴選接班人過程中很容易發生權力鬥爭，因為那些看似有接班希望的人為爭上位，必然在領袖面前勾心鬥角，互相指控，領袖也希望他們這樣做，他才好駕馭局面，維護自身權威。假如不同接班人背後有黨派勢力支撐，這種鬥爭會更激烈。

另在領袖確立某位接班人後，不管立儲時間長短，接班人總想擺脫領袖的箝制，不願做兒皇帝，而領袖選接班人也不是要放棄自己權力，他不過是要有個人衝在前面為自己做更多事，同時出了問題有個擋箭牌，並不真心想把權力交給接班人。因此接班人和領袖之間也會產生矛盾和衝突。這種對接班人危機的觀察確實可以得到許多歷史事實和現實層面的支撐。

然而，具體到習近平，我覺得還是小心一點為好。我當然不是說這個接班人的規律——假如可稱為規律的話——放在習身上會失效，按照共產黨信奉的鬥爭哲學，鬥爭是事物發展的內因，無時無刻、無地無處不存在，只是程度不一而已，未來幾年的接班人鬥爭也一定出現。

我想強調的是，接班人的鬥爭是否會以一種危機形式出現，這就值得思考。假如接班人的鬥爭到不了危機程度，它在可掌控範圍之內，也就形成不了對中共統治的衝擊力。

儘管習近平大權獨攬和高壓統治引發很多人包括中共內部不同派系和官員不滿，但目前看，由於中國比較有效地控制疫情，第一個百年目標也如期實現，習近平權力基礎比以前更扎實，這種情形未來幾年不大可能改變。

拜登時代的美國有可能緩和與中國的衝突，這樣，由外部衝突劇烈而導致內部權力鬥爭惡化也基本可以排除。因此，在下個五年，假如中國內部不發生大危機，在中國社會和中共黨內形成不了挑戰習近平的力量，更不用講同分庭抗禮了。

習在下個五年，無論他想不想之後繼續執政，他都要選接班人，而在他牢牢掌控大權的前提下，接班人選擇會按他的意志進行。換言之，不同接班候選人的鬥爭不會衝擊習的權力，自然也不可能衝擊中共統治。

可以說，在習確立某個接班人後，他還在台上時，這個接班人是不敢挑戰習的，只會保持低調，像習自己做儲君時那樣。毛鄧時代廢黜接班人的事不會出現。習下台後，他可能會仿效鄧幕後指揮，設立一個過渡期，並在各個要害機構安插人馬，然後才放心把權力完全交給接班人，等新領導人羽翼豐滿，習也年齡已高或去世，殘酷的權力鬥爭從而得以避免。

這大概會是未來的演進途徑，不一定會重覆過去的故事。事實上，薄熙來的事已經預演過了，這場接班人的內鬥並未對中共統治構成多大傷害。（作者為戰略分析智庫研究員）