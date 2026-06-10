川普與桑德斯聯手 推動AI股權公有化

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普稱將研究讓AI公司向美國公眾出售股份。

川普稱將研究讓AI公司向美國公眾出售股份。 重點二： 桑德斯提案對大型AI公司課徵五成股權稅。

桑德斯提案對大型AI公司課徵五成股權稅。 重點三：文章質疑公有化恐損美國AI信任與市場機制。

AI人工智慧公司將是下一波產業革命的主要推手，既然未來獲利潛力無窮，問題是AI紅利要由誰來分享？是企業資本家？還是企業員工與供應鏈？還是全體人民？

川普 總統的答案是，他的團隊將「研究」讓人工智慧(AI)公司向美國大眾出售股份，聲稱此舉為「與美國公眾的合作」，並表示很快將會見各家AI公司的高管，討論此事。

了解川普的人應該不會感到意外，因為他之前已經透過股權、認股權證和「黃金股」等方式，用國家的名義持有約20家私人公司的股份；涵蓋了MP Materials等稀土礦業公司、英特爾等半導體公司，以及IBM 和格羅方德(GlobalFoundries)等量子計算公司。

嘗試分食AI紅利的不是只有川普，左派的參議員桑德斯 (Bernie Sanders)6月2日提出「美國人工智慧主權財富基金法案」草案，打算對OpenAI、Anthropic和xAI等幾家大型AI公司，徵收一次性50%的股權稅；以股票而非現金支付，並將所得款項注入一個公共基金，賦予普通美國民眾投票權、公司董事會席位以及AI收益的分紅。

OpenAI執行長奧特曼早在桑德斯公開表態之前，就已私下向政府官員推銷由政府持股的想法，並在4月提案，建議設立「美國公共財富基金」，讓公民分享AI驅動的經濟成長果實。但奧特曼的出發動機絕非完全公益，畢竟對這家持續融資燒錢但連年虧損的AI企業來說，必須全方位把握資金來源。

共和黨的川普出人意料地唱和獨立親民主黨的桑德斯，是因為川普強烈信仰經濟民粹主義。他解釋，就經濟學而言「我們在某些方面並沒有太大分歧」。兩人對此有跨越意識形態界線的共識，都認為AI所創造的財富，有某種形式的公眾參與機制。無論是透過稅收、直接股權投資或其他安排，公民應該分享AI帶來的意外之財。

這也是回應政治挑戰：隨著AI企業獲得驚人的估值和股東回報，公眾的不滿情緒日益增加，尤其是就業流失和技術權力集中等問題。因此科技領袖和川普政府官員認為，將AI企業股權公有化，讓一般美國民眾成為AI商業成功的受益者，可以從根本上改變大眾對這項技術的看法。

但作為純粹資本主義的代表，美國向來對市場採取自由放任不干涉的立場，但一旦介入主導，很可能會破壞國際社會對美國AI的信任。專家就質疑，這麼做和中國之於華為有何不同？

何況今年稍早，國防部長赫塞斯與Anthropic就拒絕放棄限制Claude用於全自動武器和國內監視條款爭論時，美國軍方就已展露有意利用AI，開發全自動武器和進行國內監視的企圖。而川普此刻宣稱AI企業股權公有化，意味著每家AI公司很快都將成為政府不可分割的一部分。

不過，一般投資人在舉杯慶祝成為AI企業股東之前，根據媒體引述OpenAI內部文件，該公司預測2023年至2029年間將虧損440億美元，光是2026年一年就預計虧損140億美元。與此同時，馬斯克的xAI在2025年僅獲得32億美元的收入，卻虧損了64億美元，等於每賺1美元就要花掉2美元，這個差距還在擴大。即使是可望實現單季獲利的Anthropic，仍須耗費數十億美元成本，用於培訓支出和基礎建設。

川普是否真的會推動AI企業股權公有化還有待觀察，哪些公司會抵制也無從得知。但從過去這一段時間的操作手法可以預見：川普反覆無常的民粹資本主義，以及他靠「美國優先」口號意圖控制美國所有產業的野心，恐怕市場還是難以抵擋的。