川普晶片大戰略的現實與幻覺

當川普 重返白宮，再次高舉「美國優先」旗幟時，全球半導體競爭也從企業之戰升高為國家戰略對決。川普政府希望用關稅、補貼與政治壓力，重新塑造全球晶片供應鏈，讓製造重心回到美國本土。

對華府而言，英特爾 更被寄望成為美國奪回晶片霸權、降低對台積電 依賴的關鍵武器。川普不僅大嘆英特爾本該是全球最大的公司，直言如果他早點執政並實施關稅保護，英特爾就會包辦所有生意，「那就不會有台灣什麼事了」。英特爾執行長陳立武也說，英特爾下一代的18A製程最終將可與台積電並駕齊驅。

但半導體產業終究不是靠口號運作。國家力量可以砸下數千億美元，卻無法直接命令工廠提高良率，更無法在短時間內複製出台積電30年累積的製造能力與客戶信任。

從技術面看，英特爾18Ａ確實是近年少數讓市場重新注意美國晶片實力的產品。它與台積電2奈米製程，同樣全面改採環繞式閘極架構，代表半導體正式進入新世代。但問題在於，半導體從來不能只看實驗室數據，真正決定輸贏的，是能不能大量、穩定、低成本地生產?

晶圓代工最殘酷的指標，就是「良率」。再先進的技術，如果做不出足夠比率的合格晶片，就沒有商業價值。這也是為何全球最頂尖的科技公司，始終把訂單交給台積電。

台積電2奈米的良率目前已接近成熟量產階段，市場普遍認為已達六成五到七成左右；英特爾18Ａ良率仍在五成多徘徊。差距看似不大，實際上卻可能決定生死。因為在奈米級製程下，每提高幾個百分點良率，都代表巨大的成本下降與產能提升，這也是何以陳立武要大肆宣傳英特爾良率提升，而台積電仍然穩如泰山的原因。

此外，台積電在電晶體密度上仍維持優勢。台積電2奈米每平方毫米可容納超過3億個電晶體，英特爾18Ａ則低於此數。這代表台積電在空間利用與製程成熟度上，依然領先。結果就是，英特爾即使技術有亮點，但每生產一顆可用晶片的成本，仍高出台積電許多。這也是何以台積電董事長魏哲家即使在川普壓力下，依然對台積未來老神在在。

市場反應更是誠實，台積電2奈米產能尚未全面開出，便已被蘋果、輝達等大客戶預訂。原因不只是技術，而是信任。30年來，台積電始終堅持「不與客戶競爭」的純代工模式，建立起全球科技業最穩固的合作關係。客戶知道，自己的核心產品與機密，代工廠不會用來與自己在未來競爭。

反觀英特爾，長年既做設計、也做製造，角色始終尷尬。即使如今積極推動代工業務，並爭取到微軟與亞馬遜等部分訂單，但許多客戶仍保持觀望。近日傳出，蘋果考慮讓英特爾代工部分晶片，也更多是基於地緣政治下的「備援需求」，而非真正取代台積電。

因為科技公司很清楚，政治可以影響投資方向，卻無法改變市場現實。企業或許會配合華府政策，在美國設廠、增加採購，但真正攸關生死的旗艦產品，仍只會交給最穩定、最可靠的供應商。

這正是川普晶片戰略最大的矛盾；地緣政治確實能改變供應鏈布局，美國也的確有能力補貼與扶植英特爾。但半導體不是傳統製造業，它依賴的是數十年累積的工程文化、供應鏈聚落與製造經驗。這些東西，無法靠行政命令速成。

白宮可以補貼工廠，卻無法速成良率；可以要求企業赴美，卻無法命令市場信任英特爾。真正決定晶片霸權的，終究還是成本、效率與穩定供貨能力。

川普想用國家力量重建美國半導體榮光，方向未必錯誤，但若英特爾無法在未來幾年真正跨越良率與成本門檻，那麼這場轟轟烈烈的晶片大戰，最後恐怕只會變成一場燒掉天價補貼、卻難以改變產業現實的政治面子工程。