縱容大麻合法 兩黨沆瀣一氣

1971年，尼克森政府對毒品宣戰，此後的數十年，「反毒」幾乎成了共和黨 的政治圖騰。就在2024年大選期間，共和黨還在猛烈抨擊民主黨 執政城市大麻 泛濫、社會失序，但川普日前卻指示代理司法部長布蘭奇簽署行政令，將大麻從聯邦管制藥物第一級降至第三級。

現在走在紐約街頭，尤其是華盛頓廣場、時報廣場一帶，刺鼻的大麻煙味簡直無孔不入。以前大家還指望大麻是違禁品，警察多少能管管，但現在川普直接把大麻降到了和止痛藥同一級別。降級之後，大麻企業可申請銀行貸款、接受信用卡付款，連打廣告都能拿去抵稅。以後那些色彩鮮艷、包裝得像糖果一樣的大麻廣告，恐怕都會名正言順地出現在地鐵車廂內。

對紐約和加州的華人社區來說，大麻問題已是上班上學路上要面對的日常。近年來，紐約有些大麻店直接開到了校園附近，家長帶孩子要繞道，社區組織的投訴電話一直沒停過。近年紐約市府已多次針對無證大麻店展開取締行動，但執法資源有限，加上合法與非法店鋪外觀差異不大，實際效果一直受到質疑。如果聯邦態度鬆動，地方政府再怎麼想管，底氣也會不足。

「美國醫學會雜誌」(JAMA)去年的研究指出，長期使用大麻對青少年的認知能力具有不可逆的損害，與精神疾病風險的上升也有顯著關聯，川普也一再告誡子女遠離毒品與酒精。那麼，他為何還替大麻產業開了這扇門？

答案無非是選票和鈔票。2024年大選中，內布拉斯加州、南達科他州等傳統紅州，同一批選民既投了川普，也支持大麻鬆綁，年輕男性選民尤為如此。眼看2026年期中選舉又要到了，川普當然又把目光投向了這塊肥肉。

與此同時，大麻產業被聯邦法規卡了多年，現在終於迎來了轉機，那些等著上市或融資的大麻企業，自然也懂得用政治獻金來報恩。這樣的政治戲碼其實並不新鮮。當年禁酒令的廢除，背後是酒業集團在大蕭條後，遊說國會通過。

但如此一來，共和黨的傳統支持者就尷尬了。不少人投給共和黨就是因為反對毒品橫行的自由文化。如今，這些家長、教會成員和郊區居民，剛聽完共和黨痛批民主黨縱容大麻，轉眼間就看到川普替大麻企業打開了融資大門。不過，反對大麻是這些人的立場，不代表所有川普選民的立場。

挺川普也可挺大麻？很多人覺得這兩件事放在一起很矛盾，但其實對於很多支持川普的年輕男性來說，大麻從來不是道德問題，而是個人自由問題。政府憑什麼管我抽什麼？

川普的支持者從來就不是鐵板一塊。老一代的宗教保守派痛恨大麻，年輕一代的右派卻覺得管大麻還是左派那套說辭。挺川普和挺大麻衝突嗎？從選票邏輯來看，川普已經用行動給了答案。既然兩群人都在他的票倉裡，何不選擇對自己更有利的那一邊？至於街頭那股揮之不去的菸臭味？暫時捏著鼻子忍忍就算了。

民主黨的處境同樣尷尬。作為反對黨，民主黨理應批評川普政策鬆綁，但大麻合法化正是民主黨左翼長期力推的議題。紐約州2021年通過「大麻合法化法案」，允許成人娛樂用大麻；紐約市隨後一度成為全美持牌大麻店密度最高的城市之一。川普這次降級，反而是順著民主黨鋪好的路走。

在民主黨左翼看來，歷史上大麻執法曾針對非洲裔等少數族裔，因此放寬才是正義之舉。加上大麻合法化還帶來可觀的財政收益，加州、科羅拉多州都靠大麻稅入帳不少；紐約當年立法時，稅收也是重要論據之一。現在的大麻議題，早已被民主黨包裝成自由主義、種族平等、財政政策與司法改革的綜合議題。民主黨若要批評川普的降級行為，等於是打自己的臉，也只能含糊其詞了。