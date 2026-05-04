資料中心瘋建 民眾拒埋單

在人工智慧與雲端經濟驅動下，全美掀起資料中心建設潮。從維州、加州 到緬因州，愈來愈多社區組成草根力量阻擋開發。「政府忙招商，居民忙抵制」，短短數年，原本被視為數位經濟基礎設施的資料中心，卻成為人人避之唯恐不及的「惡鄰」。問題不在產業本身，而在地方政府急功近利、忽視民意。

資料中心(Data Centers)是AI科技與數位經濟的基石。從搜尋、串流、社群到金融、醫療與教育，皆仰賴其24小時運作。AI崛起更推動資料中心的需求大爆發：資料儲存激增、模型訓練需動用成千上萬GPU，規模與耗能同步飆升。

科技大廠選址，核心只有一條：以最低成本取得最穩定、最充足的電力與水資源，並避開高災害風險區。地方政府樂於配合，提供稅賦與土地優惠也就不難理解­--資料中心帶來可觀且穩定的稅收，卻不帶來相應人口壓力。簡言之：養設備、不養人，這減輕政府在公立教育、治安、社福或平價住宅的必要投資和財庫負擔。

這正是維吉尼亞州 成為全球資料中心聚落的關鍵。該州土地面積僅列全美第35，卻擁有約685座資料中心，遠超過第二名的德州 與第三名的加州。沿著北維長約15英里的Greenway，昔日林地與住宅，如今被一排排巨型混凝土建築取代，伴隨24小時低頻噪音，居民生活品質明顯受損。

然而，繁榮並未惠及地區居民。資料中心用電與用水需求龐大，推升成本、加重環境壓力；就業貢獻有限，難以彌補衝擊。在AI可能取代白領工作的陰影下，這類投資更難取得社會認同。於是「建案在哪，抗議到哪」成為新常態。如加州的蒙特利公園、密西根的OpenAI/Oracle Stargate、緬因州都有草根民眾團體，成功擋下資料中心建案的例子，光是去年一年，全美至少有40個案子被擋下或延遲 。

近期最受業界矚目的資料中心開發案，應該是維州威廉王子郡的「Prince William Digital Gateway」。該案規模空前，占地2100英畝、規劃37座資料中心，郡政府和開發商從2022年成案後就以「全球第一大資料中心園區」高調宣傳，卻沒想到踢到鐵板。

此建案因鄰近南北戰爭遺址的瑪納撒斯戰場，附近住宅區林立，也有自然保護區，居民團體強烈反彈，最終把威廉王子郡政府告上法庭。居民提告後，法院裁定郡政府的地目變更程序違法，郡政府今年四月宣布放棄上訴，建案宣告破局。這是AI時代大型基建，遭社會力量擋下的指標事件。

但趨勢不會因此逆轉，能源顧問公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie) 28日公布的報告指出，美國在資料中心發電設備上的支出，到2030年將可達到一年650億，較去年的26億美元，等於每一年都接近翻倍成長 。資料中心會是整體發電設備市場中占比最大的產業，這也意味著資料中心不會停歇，只有越建越多。

衝突正從市郊擴散至鄉村。根據丕優研究中心四月公布的一份調查，目前全美運轉中的資料中心超過3000座，1500仍在施工或已建成尚未啟用，已運轉的資料中心有87%坐落於城市或市郊區，新建案則僅有33%，三分之二已轉向人口密度低的郊區。

但，反對聲浪只是「轉移」，而非解決。電商巨擘亞馬遜在維州郊區的法奇爾郡(Fauquier County)買了42英畝農地新建資料中心，鎮議會通過建案，但這批投同意票的議員於2024年被選民換下，新議會修改分區使用法，禁止資料中心再染指該郡。

在AI成為主流的時代，資料中心不是問題，問題是利益與代價分配失衡；若規則不改，衝突只會擴大。若政府與產業無法在「誰受益、誰承擔」建立更公平的分配與補償機制，在經濟成長與環境承載之間取得平衡，對立與抵制，永遠會跟著建案跑。