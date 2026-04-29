川普師老無功 找中國協尋下台階

川普總統宣布對伊朗的停火將無限期延續，等伊朗提出「統一方案」後再談，預定的5月中旬川習會可能因此延後。即使美伊進入第二輪談判，但除非雙方能有實質性協議，而且可納入川習會的具體議程，否則川普恐難有所獲。

這次川習會不僅是單純穩定美中關係緊張的雙邊會談，而是川普打亂二戰以來建立的各種國際規範與經貿體系後，尋求習近平 合作，重整國際關係。

在川普「美國優先」的單邊思考架構下，歐盟 與北約未通過伊戰過程中對美國的「忠實測試」，美國也將以眼還眼，降低其未來戰略重要性。俄羅斯與烏克蘭 戰若再拖，俄羅斯也將留校察看。目前川普關稅爛尾仍在收拾，俄烏戰未止，加上中東戰火未定，川習兩大強國元首會面雖僅一天，但重要性更加升級。

川普原本盤算先有效壓制伊朗後，再風光造訪北京。如此才握有壓迫習近平談判的本錢，讓習近平主動配合壓制伊朗革命衛隊。川普自認與習近平有私誼，上任以來從不對習近平說重話，也對習有期待，這個期待直到最近川普才展現出來。

美軍19日在接近荷莫茲峽的阿曼灣開砲截停船隻，並扣押自中國駛向伊朗的「圖斯卡號」。川普隨後受訪時，稱船上載有「來自中國的禮物」，內容「不太友善」。川普更說他有點「驚訝」，因為他以為自己與習近平(對伊朗問題)已有「共識」。

美國空軍在復活節被擊落的F-15E戰機，川普在記者會上暗示，軍機是被伊軍使用中方武器所擊落，不久媒體就報導中方正在軍援伊朗。川普被問及時說出如果屬實，將會向軍援伊朗的國家開徵50%的關稅。中方對此指控一概否認。川普在14日說，他曾寫信給習近平，要求中方不要向伊朗提供武器，習近平回信稱他沒有這麼做。這就是川普自稱和習近平的「共識」。

在美軍扣押「圖斯卡號」隔天，習近平在4月20日與沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼通話時，首次公開主張「立即、全面停止戰火」，荷莫茲海峽「應該保持正常通行」，中沙雙方都主張「停火」及海峽暢通。之前中方幕後介入勸伊，如今首次表明希望停火延續。中沙兩大國公開表態給伊朗看，更是給川普看。川普21日就宣布與無限期停火，同時繼續外交協商。

針對伊朗持續提供中國經濟所需的石油，中國繼續提供伊朗所需的軍品，美軍開始封鎖海峽，扣押來往中國與伊朗的「影子航隊」，還擴大封鎖範圍到印度洋與斯里蘭卡海域。川普要求習近平停止軍援運油，美中必須聯合止戰，開通海峽，如此合作，才有美中兩強為戰後局勢協商的信任基礎。

伊朗與美國的主要分歧，在伊朗要美方先解除海峽封鎖，才願開啟第二輪協商。但美國要伊朗放棄核武，雙方差異從開戰前後就沒有交集，第一輪協商很快就談不下去。25日伊朗外交部長到巴基斯坦，白宮甚至不願派人與會。因為川普團隊認為，除非有中國願意介入，面對德黑蘭，只有繼續封鎖，別無他法。

美國打伊朗從一開始的自信滿滿，到現在淪為膽小鬼賽局(chicken game)：究竟是美國較能夠忍受國內經濟壓力，以及期中選舉的考驗，還是伊朗能夠忍受民生持續凋蔽的痛苦？由於伊朗徹底封鎖訊息與網絡，外界無法瞭解伊朗內部情勢，但美國的政治情況則攤在陽光下，大家都看到，川普急於找到可以宣稱勝利的下台階。

川習會何時召開，取決對伊朗再戰或和的進展；川普與習近平見面是否順利，要看經濟成長趨緩的中國，是否願意對伊朗施壓，還是繼續面對不再有委內瑞拉與伊朗的廉價油源。現在已不是美伊雙方的問題，而是美中伊的三角互動難題。