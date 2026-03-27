伊利諾初選所揭露的三大趨勢

日前民主黨伊利諾州 初選，被視為該州政壇「世代大洗牌」，並因湧入異常高額的外部資金，投放廣告攻擊或聲援候選人，選情激烈，吸引全國焦點，而選舉廣告隱蔽背後金主的做法，更引起各界批評，掀起對「選舉資金如何公共問責」的反省。

最初在3月中，有媒體注意加密貨幣 、AI等產業的政治行動委員會(PAC)對這次初選的投入，到投票日前後，外部團體投入初選金額還高於候選人自己，根據美聯社調查，這次五個開放初選席次的總投入金額約為1.24兆，但其中竟然有7000多萬AIPAC等外部團體花的錢，比起各個候選人陣營自己花的5400萬還高，引起「外部資金主導民主選戰」的疑慮。

選後數日，華郵更從申報資料追查發現，選前廣刊廣告的Chicago Progressive Partnership、Affordable Chicago Now、Elect Chicago Women等「芝加哥進步地方團體」，背後金流都與「美以公共事務委員會」AIPAC有關。該州州長普立茲克，為此公開槓上AIPAC，讓以色列 介入選舉議題成黨內爭議點。而加密貨幣與AI陣營更投入了上千萬美元，支持眾議員Raja Krishnamoorthi，批評副州長Juliana Stratton，試圖影響選戰。

這場初選，至少揭露了三個重要趨勢：一、初選正成為「真正戰場」：伊利諾州是深藍州；這次期中選舉應該選的五席眾議員、一席參議員席次，長年以來都是民主黨勝出，這意味著誰能贏得民主黨初選，幾乎就保證能贏得大選。加上過往初選投票率、媒體關注都低，選民資訊有限，這就替寄望取得國會影響力的外部團體，提供了一個高效低成本的槓桿，吸引了各方資金競逐。這也可能出現在其他非搖擺州的初選。

二、外部資金從「倡議理念」到「直接挑人」：涉入這場選舉的各方勢力，都不滿足於過去單純捐款、倡議理念與議程，而是企圖直接藉媒體廣告扶植政治代理人—如加密產業找志同道合的對象，AI產業偏好「不過度監管」者，美以協會則找親以色列的候選人。在這種操作理路裡，候選人不再被視為民主政治的運作核心，而僅是外部資金購買政治影響力的載體。

不過本次初選結果揭示：資本可能重塑議程，但不必然獲勝。過去常勝的AIPAC ，本役只贏得部分眾院席次提名，只算勝負參半；加密與AI資本更遭遇挫敗，證實有錢不代表懂政治，廣告也不必然保證勝選。

三、民主黨權力基礎重組：這次科技產業、親以等外部資金的介入，改寫了民主黨內傳統由工會、自由派金主、小額捐款所構成的資金基礎。黨內權力結構也不再只限於白宮、國會、工會、進步派知識界，還要加上敢砸錢的資本網絡。此外，AI、科技金融、地緣政治等多元政策爭議的浮現，將政治光譜切割得更細碎，跳脫傳統「左右」政治。

上述趨勢，讓選舉金融成為反思焦點，替延宕多年的DISCLOSE法案注入新動力。2010年，Citizens United v. FEC案最高法院判決定讞，將「選舉政治獻金」視為言論自由的一種形式而「不加限制」，隨後眾院通過DISCLOSE法案作為補救，要求在聯邦選舉中撒錢的組織，應揭露背後金主與資金來源。然而該法案先後四度在參院闖關失敗；揭露機制也曾被納入其他民主改革法案，最後都卡在參院。

本次伊州初選讓「隱匿資金來源」變為具體案例，加以資金隱匿手法更複雜，應有助於該法案的支持。只是以當前國會生態，眼前通過機會仍渺。

對比英、法、德、加、紐、澳等民主國家，除德國外均有設選舉支出上限，各國也都有相對更嚴格的申報揭露制度。比較之下，美國是唯一無支出總量管制，無外部資金無上限，揭露標準最鬆，也欠缺完整的申報公開機制的主要民主國家。值得大家省思。