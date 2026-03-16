川普接班人安排 恐因伊朗戰爭生變

川普總統在對伊朗發動攻擊次日，在佛州海湖莊園募款晚宴向支持者詢問，副總統范斯和國務卿魯比歐 誰更適合代表共和黨 參選2028年總統？在場人士對魯比歐的掌聲比范斯熱烈，有人揣測，川普對接班人的選擇變了。川普隨後公開證實，范斯在伊朗戰爭爆發初期，「或許對採取行動態度較為保留」，但他淡化兩人間的分歧，共和黨2028年誰接班，似在微妙轉變。

川普形容范斯「在理念上與我略有不同」，但他否認兩人之間存在分歧，而對伊朗開戰後，范斯較少出現川普對伊戰發言場合，反而魯比歐常伴隨川普、戰爭部長赫塞斯 等人，公開鼓吹打伊朗的必要性，或是說明進展，打破過去一年外界認定，范斯就是川普接班人的印象。

范斯一直是共和黨內角逐下屆總統熱門人選，魯比歐多次公開宣示，范斯比他更適合競選總統。范斯崛起於中西部政壇，被視為MAGA接班人和鐵鏽帶藍領代言人，在保守派陣營聲望不低，包括川普長子等人都公開挺范斯，范斯也兼任共和黨全國委員會財務主席，近期在一場募款吸金近600萬元，展現雄厚基層募款實力。

古巴裔的魯比歐扮演川普第二任期外交重要角色，他2月間在慕尼黑安全會議發表演說，向歐洲傳遞團結訊息，視歐洲為美國最珍視的盟友，強調美國無意放棄跨大西洋聯盟，希望為美歐聯盟重新注入活力，獲得全場起立鼓掌。相對於范斯去年公開數落歐洲，讓盟國很受傷，向來對歐洲嗤之以鼻的川普，反而對魯比歐高度賞識，公開向幕僚讚揚魯比歐將成史上最佳國務卿。

范斯和魯比歐對伊朗戰爭態度，反映兩人對世局看法不同。范斯傾向孤立主義、美國優先，魯比歐更接近傳統共和黨理念，川普刻意捧魯比歐，反映他向來強調「個人忠誠」，要求幕僚忠於自己的理念政策，稍有不同都會被怨懟，甚至撤換，但范斯是副總統，川普無權公開撤換。

有美媒猜測，川普懷疑范斯與司法部長邦迪。在艾普斯坦檔案的立場，范斯絕少為川普辯護，司法部公布更多艾普斯坦文件，保留37頁關鍵內容未公布，據說與一位未成年女子和川普有關。川普若對范斯有芥蒂，還是要由范斯主動修補，加上伊朗戰爭兩人理念不同，加大了彼此嫌隙。

42歲的范斯曾是川普的激烈批評者，稱川普是「美國希特勒」。他出身貧寒，得到德裔矽谷創業家彼得·蒂爾(Peter Thiel)欣賞資助，范斯競選聯邦參議員時，蒂爾曾提供1500萬元資金，據說，是蒂爾把范斯引薦給川普。范斯詮釋川普的MAGA路線，有別於川普老派民粹刺耳直言，更重視系統化和用語，他用自己成長的故事寫成「鄉下人的悲歌」一書，引發鐵鏽帶藍領共鳴，和川普一起入主白宮。

在對伊朗戰爭上，范斯表明反干預和美國優先，對介入海外衝突持保留態度，但魯比歐則堅持傳統鷹派理念，矢言用實力干預全球事務，實現美國傳統價值。魯比歐受訪透露，以色列攻擊伊朗已準備就緒，一旦動手，伊朗必定同時報複以色列與美國，美國不得不先發制人，攻擊伊朗。川普踩過美國長期對以色列劃的不能攻擊伊朗紅線，是否戰略誤判很有爭議，卻導致他疏遠范斯、欣賞魯比歐。

現在對伊朗戰事，已經進入第三周，這讓大家開始注意起范斯對戰爭的表態，他在開戰前一天，雖然表示支持川普，但仍認為，美國「絕不可能」像當年伊拉克戰爭那樣，捲入一場持久戰，現在看起來，對川普格外諷刺。

川普施政不順，醜聞纏身、處理移民和經濟問題廣受批評，民調低至40%以下，川范對伊戰的分歧也可能很短暫，畢竟MAGA教主是川普，范斯對川普不能夠、也不敢不忠誠。