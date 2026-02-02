習近平查辦張又俠 是為攻台準備？

習近平查辦張又俠 原因眾說紛紜，包括濫用職權賣官或軍備採購貪腐、對武力攻台兩人有歧見，張架空習的軍權、不顧習的權威密室中對習咆哮，得罪習而被清算，真正原因，中共 官宣不會給答案。張又俠下台、中共中央軍委變空殼子，軍隊指揮體系權力集中習一人，經此震盪，解放軍 指揮系統幾乎陷癱瘓、上下信任關係崩解，軍中人事地震需多年重建，短期內對台動武機會降低，但台灣仍應提防中共冒進，開啟戰端。

習近平整肅兩名最高階軍頭後，解放軍內部必有大清洗和人事更迭。傳張又俠、劉振立被捕後，各軍區收繳各級軍官手機、部隊收繳彈藥，集中保管，切斷軍官們互相聯繫，提防張在軍中嫡系串聯，網上傳出北京聯外多處高速公路關閉、戒備森嚴的影片，視頻中有疑似槍聲不斷，顯示高層鬥爭情勢緊繃，內情不簡單。

習近平整肅張又俠，做法可能仿效林彪逃亡摔飛機死亡後，毛澤東清洗解放軍，或史達林大清洗後整肅蘇聯軍隊一樣，軍隊陷入人人自危、戰力削弱，指揮體系與專業嚴重弱化，使台海、南海短期內都不會有衝突。美國國務卿魯比歐說，習視併吞台灣為歷史使命，不會理會其他因素，習如何拔擢新人、是否有冒進軍官上位請纓攻打台灣，值得關注。

華爾街日報引用中共內部消息說，張又俠是美國間諜，提供美方中國核武機密，因此招來逮捕。但質疑者說，給張定下「裹通外國」罪名，和毛澤東整肅林彪、劉少奇、習仲勳、彭德懷等人罪名如出一轍，罪名易獲民眾共鳴，可減少外界質疑。

對照美國中情局近期第二次公開向中國招募間諜，網上用中文傳授十多個建立與CIA聯繫的步驟，可逃避追蹤，美方的時機、做法似有特殊用意。美軍太平洋司令曾說，中國火箭軍1000多個基地，美方都全部掌握。美國公布「中國火箭軍組織」報告，列出火箭軍所有單位、基地、駐地、彈藥庫、維修場站地址座標，連指揮官、政委姓名、到任日期、基層編組人力、功能、裝備都一清二楚；美國情報還指中國興建3000哩長地下加固隧道，可運送導彈至各地發射，全國至少設20個出入口。

這些機密對照中共放話張又俠是美國間諜，很像在為機密外洩找源頭，華爾街日報的消息也引發質疑，被指像被中共放話利用，企圖降低中國內外對逮捕張的質疑。

華盛頓郵報說，習撤換張是因為張反對武統，習主張盡快武統台灣，否則將失去統一的歷史機遇，張卻認為，解放軍有許多弱點待克服，目前不是武統時機。但外界認為，從張又俠歷來言論，看不出他主張放緩武統，兩人爭奪軍隊主導權出現重大矛盾，傳張挾軍權要求習在21大後一起退休，引發習逮捕張，反而較有可信度。

張又俠對越老山戰役曾以一個團抵擋越軍五個團攻擊，獲戰功勳章並拔擢升職，他和劉振立是軍內少數有實戰經驗和戰功的將領，在軍中備受尊敬，張長期經營黨政軍人脈，曾在多個軍區任職，嫡系軍官眾多，習輕易逮捕張，說明習集權掌握非常大權力，中央警衛局如錦衣衛，控制所有黨政軍和退休要員，拔除張後，解放軍報殺氣騰騰嚴厲批張，但中共黨媒相對靜默，各戰區迄未出現將領們向習輸誠表忠，耐人尋味。

有評論說，習沒有毛澤東的才氣、文采或軍事能力，更沒有毛在長征和內戰中累積的威望地位，做法卻處處學毛。習身邊充斥吹捧他的人，可能誤導他以為解放軍軍力天下無敵，急於直接揮兵台灣、挑戰美日，實現民族偉大復興、建立自己的歷史功業，以轉移經濟崩跌、民怨升高等困局，台灣確實該警惕，未來圍台軍演頻率、強度等，都成重要觀察指標。