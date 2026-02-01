不可一世的川普 也須臣服金融市場

川普 總統在今年持續揮動關稅 寶劍大殺四方，今年更出兵「代管」委內瑞拉、放話占領格陵蘭島，氣勢看來似乎無人可擋。但一輩子在商場打滾的他，心裡其實非常清楚：金融市場才是老大。

美國政府的巨額財政赤字早已破表；即便通膨居高不下，仍然繼續寬鬆貨幣政策，但過去一年美元兌其他主要貨幣貶值，最近幾周更是急速下跌，代表經濟格局正出現明顯轉變。

追蹤美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數，自1月16日以來下跌逾3%，自一年前川普就職以來下跌逾10%，27日更出現去年4月「解放日」關稅以來最大單日跌幅。對於在全球貿易和金融交易中居核心地位的美元而言，這些跌幅可謂異常巨大。

川普政府在美元政策上一直模稜兩可：一方面大力推動資本支出，並藉由稅賦和放鬆管制來推動這股熱潮，可是另一方面又要求其他國家大規模投資美國，這往往會推高美元匯率。在此同時，川普的目標是減少貿易逆差、提振美國製造業，並要求聯準會降低利率，但同時美國政府卻面臨巨額財政赤字，這些又都預示著美元走弱。

目前華盛頓最大的擔憂在於：美股和美債若遭受美元貶值10%至20%的衝擊，很可能會破壞這種投資失衡。而且任何美元的突然大幅下跌，都會使聯準會決策者的處境更加複雜。

聯準會已經警覺到，高關稅將引發輸入性通膨，所以即使面臨政治壓力，本周仍暫停升息，並暗示將暫停更長時間。財長貝森特也深知：任何試圖大幅壓低美元匯率的措施，都存在雙刃劍效應，會對美國債市、通膨以及助長最新一輪「拋售美國」造成衝擊。

另一個具絕對支配力量的是債券 市場。川普日前放話派兵奪島，亮出慣用的關稅來脅迫，驚擾到美國債市，推動殖利率飆升，債券價格暴跌。川普不得不緊急宣布放棄武力入侵格陵蘭，停止加徵關稅。

川普去年4月的「解放日」關稅殷鑑不遠。當時所謂的「債券義和團」（bond vigilantes）啟動大幅度拋售，市場指標10年期美國公債殖利率飆升近5%，財長貝森特急踩剎車，宣布暫停整個「解放日」關稅行動，開始與包括中國在內的世界各國達成貿易協議，大幅降低關稅水平，債券價格才停止暴跌。

其實川普早該向前總統柯林頓取經。在1990年代初美國瀕臨經濟衰退之際，時任國家經濟委員會主席魯賓告訴柯林頓，需要提高稅收以削減赤字，否則債券價格將會暴跌，利率將會上升。柯林頓反問：「你是說，我的施政綱領能否成功，我的連任能否成功，都取決於聯準會和一群該死的債券交易員？」魯賓回答：「沒錯。」

如今，這些「該死的債券交易員」對川普和貝森特來說更加重要，柯林頓時代的債務和赤字較現在簡直天差地遠：當年的預算缺口還不到2兆美元。而如今的債務高達38兆美元。

美國嚴重依賴全球資本市場為其預算赤字融資，每年都需要說服國內外投資客購買大量新發行的國債。這個過程通常悄悄進行，並假設美國仍然是世界金融體系中可預測且可靠的管理者。

但如果這個假設發生變化，國際投資人持有美國公債的意願降低，那麼債券價格將會下跌，殖利率將會上升，這通常強烈預示著經濟即將面臨困境：消費者借貸成本增加，導致消費削減；這也意味著美國政府需要支付更多資金來彌補巨額預算赤字，債務融資成本大增。兩者加乘將導致美國整體經濟的借貸成本上升，從抵押貸款到商業貸款，再到政府支出本身，無一倖免。

這並不會在一夜之間發生，但正是這種緩慢而持續的金融壓力，讓即便是全球最大經濟體的美國也無法避免。川普或許認為自己在世界舞台上掌握所有主動權，但在一個依賴債務的世界裡，債券市場才擁有最終決定權。