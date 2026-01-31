各方宜掌握契機 改革ICE執法

聯邦移民探員在明尼蘇達州掃蕩無證移民，連續出現抗議民眾兩死的不幸悲劇事件，引發不少民眾反對與抗議，加深全國已有的傷痕。目前已到各方合力降溫，檢討掃蕩行動的關頭。國會剛通過的預算案，適時提供契機，各方必須把握，迅速責成國土安全部積極改進美國移民及海關執法局(ICE )執勤方式，加強人員訓練。

根據「紐約時報」對聯邦數據分析顯示，過去一年，川普 政府已遣返境內被捕者約23萬人，另有27萬人在邊境被捕後遭遣返，遠超過拜登執政四年期間總和，成為川普引以為傲的政治資本。但在自由派大本營之一的明尼蘇達州，卻遇到強烈抵制。明州約有13萬多非法移民 ，僅占全美非法移民總數的1%。

截至1月，根據統計，德州逮捕8.8萬名非法移民，佛州3.4萬人，加州3萬人，紐約州1.3萬人，喬治亞州1.2萬人，明州自去年12月至今有3000無證客被捕。但很少聽聞這些上萬人被捕的州，發生大規模動亂，沒有城市被示威者捣毀，也沒示威者聚眾攻擊執勤探員。

根據ICE公布，到1月ICE已簽署1373份備忘錄。這些州長與國安部及ICE簽署多項配合執法的合作協議，使得ICE進駐執法順利展開。相較之下，明尼亞波利斯市一開始就抗拒，抗議活動也遍地開花，當地民眾串連，以吹哨傳訊在各街頭地點阻撓ICE，國安部因此增派3000探員進駐。副總統范斯也在第一時間趕到明州，但他卻稱執法就算違紀違法，也有「免責權」，探員有恃無恐，情勢升高，致釀悲劇。

國會民主黨則群情激憤，高喊停止掃蕩，廢除ICE，要求國土安全部長立即辭職下台。川普總統雖繼續支持執法，但探員執法卻殺人的畫面，很難讓川普自圓其說。連共和黨議員都關切下，川普也與明州州長沃茲通話，並撤換ICE現場指揮官，急調邊界沙皇霍曼坐鎮明州，企圖平民憤。

國會靠著審核預算權力，要求川普總統承諾檢討改善ICE，否則聯邦政府可能於31日再次關門。本來有六個部會的預算案已在眾院通過，等參院通過後送川普總統簽字生效，但參院民主黨在最後關頭擋住，堅持六個預算案中，有關包括ICE在內的國土安全部預算，要抽離出來並單獨成案。國會最後只給國安部兩周應急預算，同時要重審ICE部分預算，加強ICE執勤守則等要求，川普最後也同意。

平心而論，國安部為達成川普競選時逮捕遣返百萬非法移民的承諾目標，的確面臨人力不足的困境；相關逮捕遣返法令，沒有及時透過國會增修相關法規，便宜行事引發民怨，也不時被聯邦法官裁定違法。臨時降低門檻加招的探員，素質參差混亂；戴著面罩執法的官兵強力執法，亂抓錯抓擾民，這些都是必須要承認的重大缺失。

聯邦移民探員執行國會制定的法律，過去六屆政府都是同樣的移民法律，法律本身沒有變，為什麼會發生流血事件？為什麼有的州順利執行，有的州出現暴力流血？

邊界沙皇霍曼到明州後馬上表示，如果不喜歡法律，就去找國會去改變法律，但圍攻執法機構，解決不了任何問題，只會製造混亂和暴力，傷害了奉公守法的一般民眾。移民法律或許沒變，但川普政府話也不能只挑對自己有利的一面說，執法掃蕩有沒有針對性？是否師出有名？執法者的作為是否已違法？都必須虛心面對。

未來兩周，國會兩黨必須重審國安部預算，目的在加強與落實改進ICE執勤方式與招募訓練內容，這將是長期的系統制度的改革；國會與國安部必須合作，把握這個難有的機會進行改善。大家都應同意，防衛入侵邊界的國家安全，同時確保境內每個人的尊嚴與權利，兩者可以並行不悖，關鍵是得說服得了人，站得住腳。