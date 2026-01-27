川普所為 襯托習近平更好相處？

川普 總統想打破所有秩序，重造一個由他主導、符合他世界觀的世界。但他篤信強權即公理，踐踏國際法、破壞現有規則，霸凌、輕視和侮辱盟國；BBC評論說，強權回來了，規則退場，世界進入危險區。川普肆無忌憚，使加拿大 、英國、法國、德國都轉而與中國改善關係，雖未必「親中制美」，卻讓盟國感覺，中國和習近平比美國和川普更容易相處、更好預測，至少不會公開霸凌西方對手國家。

川普在瑞士達沃斯論壇盡情表演，左右開弓，嘲笑法國總統馬克宏、反擊加拿大總理卡尼，指控加拿大和丹麥忘恩負義、不懂感恩，他對歐洲政要說，「如果不是美國，今天你們都講德語(指被希特勒征服)」；商務部長盧特尼克談歐洲經濟時更直接說，「你們已經完蛋了」，現場有人憤而離場抗議。

如今歐美政客、媒體，幾乎都在苦澀中忍受恣意妄為的川普，少有媒體認同讚揚他。「經濟學人」雜誌總編輯Beddoes形容川普完全無視聯盟的價值體系和理念，充斥交易思維、是赤裸裸暴力和黑幫式權力。BBC國際事務首席記者Doucet說，二戰以來沒有哪位川普總統像這樣撼動世界秩序，舊規則被肆意破壞，破壞者卻未受懲罰。

馬克宏未指名的警告世界，我們正走向一個無規則世界，國際法被踐踏，唯一只剩下擁有帝國野心的強權。卡尼演講說，舊秩序已被打破，國際社會正處於謊言中，獲全場起立鼓掌。有人懷念美國過去為朋友兩肋插刀，如今川普給朋友背後捅刀。

各國領袖中有人逢迎諂媚川普，帶著禮物和讚美，只求挺過川普任期；多數人不再緘默，嚴詞反擊，他們看到一位對侵略者友善，對盟國苛責霸凌的老大哥，達沃斯論壇變成一場怨氣怒氣總爆發場所。

川普為習近平帶來好運氣，中國本來被孤立，大國聯手遏制，如今法、德、加領導人接踵訪北京，卡尼開放中國電動車進口、降低關稅，加中戰略夥伴關係向前推進。法、德領導人近乎哀求，想拉攏中國平衡對美關係；英國批准中國在倫敦興建歐洲最大的大使館，英國首相和芬蘭總理本周將訪中國，歐洲和美國因援助烏克蘭問題裂隙擴大，北京迎來意外驚喜，都是川普送的大禮。

川普P圖把格陵蘭 、委內瑞拉和加拿大都納入星條旗下，標註成美國領土，公布馬克宏質疑他兼併格陵蘭訊息，譏諷後者很快就下台了，這種外交操作是任性老人的固執胡搞，能否代表全球最強大霸權領袖，都讓外界疑惑。

中國經濟面臨40多年未見困局，外交處境不利，川普卻為北京開啟戰略新窗口，中俄或竊喜迎來轉機。川普曾談論多極世界，暗示美中俄共治世界，併吞格陵蘭，如果是為美國國家安全，那麼俄羅斯併吞烏克蘭、中國併吞台灣都順理成章，川普如削弱印太地區經營，台灣、日本、菲律賓等都應警惕。

川普恣意開疆拓土、擴張版圖，勒索式兼併格陵蘭，在歐洲激烈反對下，再度TACO (Trump Always Chickens Out，指川普老是臨陣退縮)了，所謂新協議框架無非是川普找的下台階，藉以收回對八國新徵關稅威脅。美國本就可擴大在格陵蘭駐軍、部署新武器，無需擁該島主權，於今就看美國能否強化北極戰略、遏制中俄擴張，否則川普本末倒置的代價就很大。

中國電動車、電池、太陽能板、稀土和電力部署、發電量領先美國，正投入巨資發展人工智慧、量子計算和生物科技，重組工業結構，著眼未來數十年競爭，美國卻在搞虛無飄渺的領土擴張，使盟國紛紛拉攏中國，給北京帶來地緣戰略新紅利。MAGA選民振奮、讚揚川普，非MAGA選民卻質疑川普心理和精神狀態，是否把美國帶入深淵。美國經濟前景好壞參半，川普能否挽救共和黨期中選舉，就等著看選民裁判吧。