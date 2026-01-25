川普告戴蒙 既是報復 也是圍魏救趙

川普 總統22日提告摩根大通 及其執行長戴蒙（Jamie Dimon），再度加劇了總統與這家美國最大銀行及其掌門人之間的恩怨，但深究訴訟提出的時機和背景，既可以說是挾怨報復，同時也是圍魏救趙，凸顯出川普有仇必報的性格。

川普起訴摩根大通和戴蒙，索賠50億美元，指控該銀行不當地切斷他的金融服務，並進一步指出，摩根大通的「覺醒理念」導致該公司刻意與川普及其「保守政治觀點」保持距離。根據訴狀，除了關閉帳戶外，摩根大通還將川普、川普集團及其家人列入財富管理帳戶的「黑名單」。

戴蒙任職摩根大通執行長多年，目前已是華爾街最有影響力的銀行家，川普告戴蒙，有向華爾街挑戰的味道；摩根大通則回應川普的訴訟「毫無根據」，並強調該行不會出於政治或宗教原因關閉帳戶；關閉帳戶乃是因為它們會給公司帶來法律或監管風險。

川普在第二任期開始後不久，就開始在公開場合批評美國兩家最大銀行的「去銀行化」（debanking）；去年8月，他指責摩根大通和美國商銀拒絕與他開展業務，聲稱摩根大通要求他關閉帳戶，而美國商銀拒絕他超過10億美元的存款請求，並簽署一項行政命令，指示聯邦監管機構查明過去曾參與非法「剝奪銀行帳戶」行為的金融機構。

摩根大通的確看似對川普「不夠友善」。該行2021年表示不會捐款給質疑2020年選舉結果的共和黨 人，戴蒙2022年表示，川普否認敗選是「叛國」；僅在兩個月前，戴蒙透露他無意資助川普打算耗資4億美元的白宮新宴會廳擴建工程。雖然不少政商界人士都慷慨解囊，但摩根大通不在捐款者名單之列。

戴蒙當時解釋，因為摩根大通與全世界各地的政府都有大量的合同，所以必須非常謹慎地考慮會如何被外界看待。且又語帶玄機地暗示「下一任司法部將如何處理此事也須考量在內」，強調必須提防任何看起來像是有對價關係所帶來的風險。

戴蒙最近的言論更加深了兩人之間的齟齬；上周他公開反對川普企圖起訴聯準會主席鮑爾，本周他又抨擊川普提出的信用卡利率上限提案，聲稱這將是一場「經濟災難」，並警告在川普的領導下，美國已成為一個「不太可靠」的經濟夥伴。

近年來雙方的關係雖然略有改善，譬如在2024年的達沃斯論壇上，戴蒙肯定川普某些議題「有點道理」；摩根大通也試圖緩和川普之間的緊張關係，今年1月26日聯手加密產業向支持川普的政治行動委員會（PAC）捐贈數百萬美元，表達對年底期中選舉共和黨的支持。但在當今美國政治生態中，似乎即使是政治獻金，也無法保證友好關係，尤其當捐款人是戴蒙，而接受捐款人是川普時。

川普並不在乎提告是否勝訴，他的重點就是製造話題，並用司法迫使對方就範。2024年，川普提告哥倫比亞廣播公司（CBS），指控其剪接時任副總統賀錦麗在《60分鐘》節目中的訪談，法律專家認為此案缺乏依據，大多數媒體也認為這屬於標準的新聞業規範。但CBS母公司派拉蒙向川普支付1600萬美元和解金，其中一部分用於支付川普訴訟費用，以及他未來的總統圖書館建設，而真正的原因是，聯邦監管機構當時正在準備批准CBS收購Skydance的交易。

對川普而言，向摩根大通和戴蒙提告，基本上也是一種轉移輿論風向、圍魏救趙的操作。為了力挽年底期中選舉低迷的共和黨選情，川普一方面在國內極力撇清與性侵罪犯艾普斯坦關係之際，讓司法部對Fed主席鮑爾祭出刑事調查；另一方面對外出兵委內瑞拉抓捕總統馬杜洛，並放話拿下格陵蘭，都是標準例證。

提告摩根大通和戴蒙，只是川普最新轉移風向的行動之一，只要接下來公布的經濟數據不佳，民怨無法平息，川普肯定很快就會另尋下一個目標。