終身主席的和平 川普版國際秩序

川普 主導的「和平理事會」被支持者包裝為務實、有效率、敢於突破陳規的創新設計，但若撕開這層話術，映入眼簾的不是和平工程，而是一套赤裸裸的強權分贓機制：由最有錢、最有力、最不受約束，敢動用拳頭的國家，直接拍板他國土地、人民與未來的命運。這不是現實主義的成熟，而是人類政治願景的全面退場。

和平理事會的制度本身，就是對二戰後國際秩序的全面否定。10億美元換取永久會員資格，等同買下一個「國際董事席次」；未出資者只能短期列席，沒有實質話語權。川普本人終身擔任主席，集決策、否決與執行權於一身，既無任期限制，也不存在問責或制衡，更是超乎制度常理的「終身國際領袖」，還沒有輪替制度設計，這不是多邊主義的新形態，而是一家以個人意志為核心的一人公司。

所謂「務實作為」，在這套邏輯中其實只有一句潛台詞：誰出錢、誰有拳頭，誰就決定規則。主權不再是不可侵犯的底線，而是可以談判、折讓的資產；國際法不再是秩序基礎，而是可視情況「暫時擱置」。當制度妨礙交易，就繞過制度；當法則拖慢決策，就直接跳過法則。

加薩 的「試點計畫」正是這種交易式思維的極端展現。整個安排宛如一場國際版都市更新：先清場、再代管、後開發。加薩被視為一塊亟待「價值再造」的土地，而非一個有權自我決定命運的政治共同體。巴勒斯坦人民被要求配合非軍事化與改造，卻被排除在真正的決策核心之外；自決權則被降格為完成指標後，才可能兌現的附加選項。

這種「都更式和平」的荒謬，甚至比企業治理還缺乏約束。企業尚需對股東負責，都市更新至少受國內法律與司法監督；和平理事會卻刻意設計成不受聯合國監督、不必向任何國際機構交代。

這種務實在烏克蘭框架實踐上，更是道德破產；以承認侵略成果、永久放棄安全選擇，換取一紙模糊的保障承諾與重建資金，等同向世界宣告：只要撐得夠久、打得夠狠，最後就有人替你「務實收尾」。這不只是對烏克蘭的犧牲，更是對「禁止以武力改變疆界」原則的公開拆解。

川普也找了普亭為和平理事會成員，中國也收到了邀請，讓世界強權來眾星拱月，基於現實，川普的近臣們都一呼百諾，其餘弱小諸國擔心在這「國際新秩序」裡被逐到邊緣，莫不呼應美國，小心川普的報復。

正因如此，法國總統馬克宏 拒絕加入和平理事會，顯得格外顯眼。他拒絕的不是川普，而是一個沒有法治、沒有監督、卻握有超級權力的制度。馬克宏的拒絕，立馬換來川普的嘲諷羞辱，進而要脅要對法國酒課徵200%的關稅，看馬克宏就範不就範？川普要格陵蘭，偌大歐洲無力阻擋，川普要用和平理事會來清理加薩，又有誰真能向自封「關稅之王」的川普說真話講道理，這樣的美利堅，真能期待嗎？

支持者或許仍會辯稱：至少它能停火。但問題恰恰在此—當世界只剩下「能不能成交」，卻不再討論「值不值得」時，人類還剩下什麼共同想像？ 一個由強權決定一切、由金錢標價影響力的「川版聯合國」，或許短期有效，長期卻只會讓弱者更弱、強者更肆無忌憚。

和平理事會真正令人不寒而慄的，不是它是否成功，而是它讓世界開始習慣：沒有規則也可以運轉，沒有正義也能談和平。如果這就是川普口中的務實，恐怕人類對未來還尚存的最後一點信念，都將蕩然無存。