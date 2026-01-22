看不起弱國 川普只要與強國交易

美國總統川普 近日以「國家安全」為由，向丹麥和歐洲多個國家施加關稅壓力，近乎威脅的要求轉讓格陵蘭。自川普重返白宮 以來，對歐洲的態度顯然不友善，背後反映的重點不是他喜不喜歡歐洲，而是他面對強國與弱國有截然不同的心態。對川普而言，世界政治是一盤由強者下的棋，弱者未必是必須打倒的敵人，卻是「不值得投入時間」的對象。

歐洲為何被貼上「弱者」標籤？川普認定歐洲軟弱是基於軍事開支偏低，以及對美國安全實力的依賴。在川普支持者的視角裡，歐洲不只是搭便車的盟友，還是「全球主義」的倡導者。因此，川普不只是要歐洲出錢增強國防，更想要徹底擺脫這些歐洲弱國依賴美國安全保障的舊秩序。理解這樣的脈絡，就能解釋川普一年來的對外政策，「看不起弱國」是態度，「重心回到西半球」是路線，而「達成交易」則是外交工作的目標！

路線之所以指向西半球，是因為川普更願意在「美國主導」的地緣空間中展現實力，也更能引起美國選民的關注。對委內瑞拉採取強勢軍事行動、閃電拘捕馬杜洛，象徵門羅主義的回歸。在美國自認的後院，用最快速度塑造既成事實，讓周邊國家理解誰才是規則制定者。這種做法短期可讓美國對外顯示強勢，長期卻也把戰後秩序的核心，也就是制度約束與集體授權，都推向邊緣，讓國際法更像裝飾品。

同樣的邏輯，也映照在中東與歐洲戰場。面對以哈衝突，美國對以色列強勢的加薩作戰給予高度支持，卻忽略更需要援助的巴勒斯坦；烏俄戰事中，雖然推動停火與談判架構，但對烏克蘭 的支持明顯有限，和平更像是逼烏克蘭拿出條件交換，而非對普亭的侵略加以約束。很顯然，川普式外交追求的不是「正義」，而是「交易」成功。

台灣在川普這套「交易優先」的世界局勢裡更要冷靜。台美關稅協議或許帶來短期紅利，但更深層的用意，是供應鏈重建：將半導體產業鏈與關鍵環節加速移往美國。對華府而言，這是降低風險、提高自主；對台灣而言，卻意味「矽盾」逐步被稀釋，台灣在美國戰略盤算中的溢價就會被重估，安全承諾也更容易被交易化。

相較於面對弱國，川普對北京的態度則呈現鮮明落差。因為川普知道美中競爭難分勝負，因此他更期待以談判手腕，反覆釋出「希望與北京交易」的訊號，因為他希望創造美中談判的友好氣氛，提出交易籌碼達成協議，讓美中之間的矛盾迎刃而解。問題是，北京真的願意配合嗎？

當川普用交易來解決外交紛爭、以大國劃分勢力範圍來穩定區域安全，對弱國來說，要讓任何人都不敢把自己當成可拋棄的選項：強化國防與社會韌性、守住高附加價值的關鍵技術、避免內耗造成對外訊號混亂，並把對外合作從「押單邊」，轉向試著創造新的平衡。這不是要對盟友不忠，而是在強權各自追求利益的年代，包括歐洲與台灣需要更自私一點，才能避開被大國在交易中拋售的命運。

重返白宮周年，川普讓美國更偉大了嗎？若把「偉大」理解為更敢出手、更能施壓、更不在乎把成本轉嫁給盟友，川普確實讓美國更像一個不受拘束的超級霸權；但若把「偉大」理解為領導力、可信度與穩定國際局勢的能力，答案也同樣清楚，因為盟友信任被耗損、國際規範被弱化、世界正回歸叢林法則。

不可否認，美國仍有不少人全力支持川普。原因不是他的決定符合多高的道德標準，而是他的做法滿足了不少人失落多年的驕傲感：「美國終於不再被占便宜」，這是一種情緒，也是政治動員；這股力量正在塑造一種新的美國性格。