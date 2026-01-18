設信用卡利率上限 川普要政策買票

川普 總統正在與華爾街較量，力推讓美國民眾生活更加輕鬆的政策。上周他呼籲將信用卡利率 上限設定為10%，為期一年，自他就職周年的1月20日起實施；本周他又支持《信用卡競爭法案》（CCCA），加強對信用卡公司監管，並盡可能降低接受信用卡付款的商家的成本。

過去這種提案大多得到民主黨的支持，然而在「負擔能力」成為今年期中選舉 關鍵議題之際，未經國會審議就強行推動對利率設限，勢必引發白宮和國會間激烈的爭論，其中最關鍵的字句是「為期一年」，明顯是藉此爭取年底期中選舉的選票。

當然，慣用行政命令取代法律的川普，可以在不經國會批准的情況下，限制信用卡費用或重塑信用卡市場，但這與他長久以來的另一項政策相矛盾：關閉消費者金融保護局（CFPB）。CFPB有權制訂有關費用的規則，並可糾正任何可能構成不公平、欺騙性或濫用行為的措施。高利率可被視為濫用行為。但如果沒有經由國會背書，任何此類監管措施都極易受到法律挑戰。

華爾街各大銀行本周迅速回應，反駁信用卡利率設限提案。代表金融機構和支付卡網路的電子支付聯盟（EPC）表示，在10%的利率限制下，幾乎所有信用評分低於740的信用卡帳戶都將被關閉或受到嚴格限制；而這類族群占已開立信用卡帳戶的82%至88%。

金融界普遍反應，統一設定利率上限聽起來很有吸引力，但這對美國民眾毫無益處，它會導致大多數借款人年費上漲，信用卡獎勵減少，每月帳戶費用增加，損害家庭利益，限制機會，削弱經濟。

信用卡是美國消費金融的基石，雖然利率偏高，但為家庭提供了靈活的信貸管道。對於銀行和發卡機構而言，這些高利率和相關費用是其主要利潤來源。

美國人目前積欠信用卡公司高額債務。根據紐約聯邦準備銀行微觀經濟數據中心的數據，截至去年9月，未償信用卡債務總額為1.23兆美元，高於去年同期的1.17兆美元。另外根據美國信用報告機構TransUnion的數據，11月美國消費者的平均信用卡債務為6555美元。

而Bankrate.com的數據顯示，目前信用卡的平均利率為19.65%，略低於一年前的20.18%，但遠高於2020年1月初的17.35%。約61%的信用卡持卡人負債已持續至少一年，高於2024年底的53%。調查還顯示，47%的信用卡持卡人每月支付卡債，約五分之一的債務人認為自己永遠無法還清債務。

生活成本是美國選民關注的主要議題，而生活負擔能力肯定是11月舉行的期中選舉關鍵議題。雖然川普再度當選，普遍認為是民眾對拜登任內高通膨的憤怒所致，但民調顯示，大多數美國人對川普應對生活成本的方式並不滿意。

可是將信用卡利率上限設定為10%，其實是一個糟糕的想法，雖然低利貸款聽起來很誘人，但天下沒有免費的午餐。貸款機構在10%的利率下無法獲利，它們很可能被迫停止吸收新用戶並切斷現有的信貸額度。

對借款人而言也不盡然是好事，如果在有限的時間內可以用10%的利率借款，很多人可能越借越多，結果就在這個錢坑中越陷越深。而且對利率設限還可能會加劇通貨膨脹，就像新冠疫情發放的紓困金刺激消費者消費一樣，10%的利率上限，會鼓勵人們在這一年效期間，購買更多商品。而真正急需貸款購買家用必需品的家庭，會因發卡機構收緊額度而轉向其他信貸管道，這意味著非銀行金融科技公司等地下金融將因此受益，而正規銀行反而會因此受損。

當然，目前的信用卡利率嚴重失衡。川普擔心共和黨在2026年期中選舉會挫敗，因此他試圖透過10%的信用卡利率上限來挽回一些民意支持，然而，消費者不應指望這項提議能帶來多少好處，因為太多人可能會因此失去使用信用卡借貸的機會。